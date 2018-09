Tạo hình khuôn mặt V-line

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung từ Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phẫu thuật khuôn mặt V line.

- Thưa bác sĩ, thế nào là khuôn mặt V line (V line face)?

- Khuôn mặt V line có hai góc xương hàm và cằm tạo thành chữ V. Hình dáng khuôn mặt thon gọn, mảnh mai, không mập, má thon và phải dài hợp lý. Một số trường hợp hai góc xương hàm và cằm tạo thành chữ V nhưng mặt nhiều mỡ, ngắn thì chưa gọi là khuôn mặt V-line.

- Ông có thể chia sẻ cụ thể về phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt V line?

- Yếu tố chính cấu thành khuôn mặt V-line chính là hai xương hàm và cằm. Đa phần sự bất cân xứng xương hàm và góc hàm to bè thường gặp khi tuổi trưởng thành. Vì vậy, phẫu thuật thẩm mỹ đường nét chữ V là can thiệp chủ yếu vào xương hàm, góc hàm và xương cằm. Nếu xương cằm to thì phẫu thuật cắt xương cằm. Nếu xương cằm quá ngắn, cằm lẹm thì phẫu thuật đưa xương cằm về trước hay phẫu thuật độn cằm là hợp lý. Nếu cằm dài nhưng đưa về trước nhiều thì cần gọt bớt xương cằm. Đây là một số phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt V-line có can thiệp phần xương.

Tuy nhiên, mặt có nhiều mỡ hoặc da nhăn nheo là yếu tố làm khuôn mặt không giống V-line. Đối với khuôn mặt có nhiều mỡ sẽ phải giảm khối mỡ hoặc quá gầy da nhăn nheo thì phải điều chỉnh phần da chùng. Phần xương cắt bỏ trong phẫu thuật thẩm mỹ V-line tùy thuộc và mức độ đánh giá xương từ chiều dài đến chiều rộng khuôn mặt.

Phẫu thuật khuôn mặt V line là một trong những thế mạnh của ngành công nghệ thẩm mỹ tại Hàn Quốc.

