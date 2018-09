Tạo dáng mũi S-line không phẫu thuật

Phương pháp tạo dáng mũi S-line thanh thoát, hài hoà trên tổng thể gương mặt sẽ giải quyết những khuyết điểm như tẹt, gồ mà không cần phẫu thuật.

Đa số người châu Á thường sỡ hữu dáng mũi thấp, bè rộng. Song với sự phát triển của công nghệ thẩm mỹ hiện đại, cải thiện tình trạng dáng mũi xấu đã không còn quá khó khăn. Tuy nhiên, chị em cần phải lưu ý tìm hiểu kỹ dáng mũi của mình để lựa chọn đúng phương pháp thẩm mỹ nhằm đem lại hiệu quả cao

Những dáng mũi xấu thường gặp trên khuôn mặt của đa số người Á Đông.

Các dáng mũi xấu thường gặp

Mũi tẹt: dáng mũi này thường gặp ở người có sóng mũi thấp, xương mũi to bè, đầu mũi lớn, cánh mũi rộng. Những đặc điểm này khiến cho khuôn mặt trông tròn và to hơn, kém sang trọng và già hơn so với tuổi thực tế.

Mũi gồ: mũi bị chia ra làm hai phần, phần đầu xương và sụn mũi trên không ăn khớp với nhau tạo nên điểm gồ trên sống mũi. Từ đó, gây nên tình trạng mất cân đối, hài hoà trên khuôn mặt.

Mũi hếch: biểu hiện của dáng mũi hếch là mũi bị ngắn, sống mũi thấp và đầu mũi không cân xứng với hai cánh mũi, làm lộ hai lỗ mũi gây mất tự nhiên, thiếu thẩm mỹ.

Mũi tẹt, mũi gồ, mũi hếch và đầu mũi ngắn là những đối tượng mũi xấu chúng ta thường gặp, tuy nhiên không phải cũng tìm được giải pháp phù hợp.

Nâng mũi sau 15 phút không dao kéo

Mong muốn có được dáng mũi đẹp chuẩn S-line như sao Hàn là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, một vài người e ngại đụng chạm dao kéo, vì lo sợ rủi ro cũng như tốn nhiều thời gian để hồi phục. Do đó, phương án tạo dáng mũi không phẫu thuật bằng hoạt chất filler không những khắc phục được những khuyết điểm, mà còn là giải pháp an toàn, với liệu trình đơn giản đem lại kết quả nhanh chóng.

Filler sẽ làm nhiệm vụ đổ đầy các mô rỗng, tạo khối và định hình để nâng cao sống mũi.

Filler là một hoạt chất làm đầy sinh học, có kết cấu và thành phần giống Hyaluronic Acid - những phân tử ngậm nước, có nguồn gốc ở mọi tế bào trong cơ thể người. Chính yếu tố tương đồng này giúp cho filler khi đưa vào cơ thể sẽ tương thích, không gây tác dụng phụ, không kích ứng đối với cơ thể con người kể cả khi sử dụng lâu dài.

Với thành thần an toàn, filler sẽ được đưa khéo léo trực tiếp vào những vùng mô rỗng, lõm cần chỉnh sửa và được cố định cụ thể ở vị trí đó. Lúc này, hoạt chất sẽ làm nhiệm vụ đổ đầy các thể tích rỗng, tạo khối và định hình để nâng cao sống mũi. Quá trình làm đầy mô rỗng diễn ra một cách nhanh chóng, chính xác không gây tràn ra ngoài, không ảnh hưởng đến vùng cánh mũi cũng như thay đổi hình dáng mũi. Từ đó, những khuyết điểm về dáng mũi sẽ được khắc phục mà không tác động đến hệ thống khung xương như khi làm phẫu thuật.

Lan Ngọc trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn sau khi sử dụng công nghệ nâng mũi filler.

Thông thường, hoạt chất này tồn tại trong cơ thể khoảng 6-9 tháng. Song với một số dòng sản phẩm filler cao cấp tại Dencos Luxury có tác dụng ức chế Hyaluronic nội sinh đồng thời tăng sinh collagen và Hyaluronic Acid giúp cho chất gel trong mô được tồn tại lâu hơn. Hiệu quả nâng mũi từ đó có thể được duy trì lên đến 1-2 năm. Chỉ với 5 phút thực hiện, bạn đã có thể sở hữu dáng mũi chuẩn S-line 3D, không đau đớn, không để lại bất kỳ sẹo hay dấu vết nào, đồng thời còn đem lại hiệu quả an toàn, nhanh chóng chỉ với một lần thực hiện. Xem thêm tại đây.

