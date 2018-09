Tặng tới 15 triệu đồng tắm trắng Nhật Bản

Saigon Smile Spa dành mức ưu đãi từ 6 triệu đồng đến 15 triệu đồng cho dịch vụ tắm trắng công nghệ Nhật Bản đến hết tháng 8.

Đây là mức ưu đãi lớn nhất của hệ thống spa này nhân dịp sinh nhật 9 tuổi (áp dụng tại cả 8 chi nhánh). Theo đó, bạn vừa được giảm giá 20% (tương đương từ 3 đến 6 triệu đồng), vừa được tặng thêm 1-3 buổi (tương đương từ 3 đến 9 triệu đồng) khi mua một liệu trình tắm trắng Takano Nhật Bản 5-10 buổi. Chương trình ưu đãi này sẽ giúp bạn cải thiện làn da sau một mùa nắng gay gắt.

Ca sĩ Lưu Hương Giang - người đồng sáng lập Saigon Smile Spa, thường xuyên sử dụng phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản để duy trì làn da sáng hồng và mịn màng.

Tắm trắng Takano Nhật Bản là phương pháp khá nổi tiếng ở Nhật, được các chuyên gia thẩm mỹ Nhật Bản đánh giá cao cả về hiệu quả và tính an toàn. Đây là phương pháp tắm trắng siêu dưỡng chất, với khả năng thẩm thấu các hoạt chất dưỡng trắng vào da gấp 1.000 lần so với phương pháp thông thường.

Trị liệu này sử dụng tinh chất vitamin C công nghệ Nano hàm lượng ở mức dưới 20% - mức an toàn được các bác sĩ khuyến nghị. Với kích thước siêu nhỏ, chỉ bằng một phần 2.000 kích thước lỗ nang lông, các hạt Nano sẽ dễ dàng mang theo hàm lượng cao vitamin C đi sâu vào các lớp da. Nhờ đó, bạn sẽ cảm nhận làn da trắng sáng hơn hẳn ngay từ buổi trị liệu đầu tiên. Sau từ 5 đến 10 buổi, da bạn sẽ trở nên trắng sáng, mịn màng và tươi mới.

Cấu trúc hạt nano siêu nhỏ giúp vitamin C dễ dàng thẩm thấu vào tầng sâu của da.

Các sản phẩm của Nhật luôn đề cao tính an toàn song song với hiệu quả. Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí làm đẹp của Nhật Bản về tính an toàn, tắm trắng Takano Nhật Bản là phương pháp bảo vệ da khi nuôi dưỡng làn da từ bên trong và lâu dài. Công nghệ không sử dụng hóa chất lột tẩy. Cả các tinh chất vitamin và khoáng chất trong trị liệu này đều được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, lành tính, không gây bong tróc da. Xem thêm lời khuyên của bác sĩ về cách tắm trắng tại đây.

“Bà mẹ hai con” Ốc Thanh Vân trẻ trung và gợi cảm nhờ làn da trắng mịn rạng rỡ.

(Nguồn: SaigonSmile Spa)