Tăng size vòng một an toàn, tự nhiên

Ngực nhỏ khiến tôi luôn thấy tự ti, xin chuyên mục tư vấn giúp tôi phương pháp tăng kích cỡ vòng một an toàn, nhanh chóng. (Thanh)

Khuôn ngực căng đầy sức sống thể hiện rõ nét đẹp nữ tính và quyến rũ của phụ nữ. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng có vòng một như ý do kích cỡ của bầu ngực phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: lượng hormone sinh dục nữ estrogen trong cơ thể, yếu tố di truyền, chế độ dinh dưỡng…

Khi cảm thấy thiếu tự tin với vòng ngực nhỏ, nhiều chị em thường sử dụng các loại áo lót có đệm dày để “ăn gian” kích cỡ thật của vòng một. Dù vậy, giải pháp này nhiều khi cũng gây bất tiện như tạo cảm giác nóng bức, ngứa ngáy, khó chịu...

Khuôn ngực căng đầy giúp phái đẹp mềm mại, nữ tính hơn. Ảnh minh họa

Có nhiều phương pháp thẩm mỹ giúp cải thiện vòng một, song một số kỹ thuật còn gặp hạn chế khi làm kích cỡ bầu ngực to quá cỡ, xơ cứng, thiếu đi sự mềm mại tự nhiên, thậm chí để lại sẹo. Để có khuôn ngực tròn đầy, đẹp tự nhiên, mềm mại, nhanh chóng, an toàn, các chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn nên chọn giải pháp nâng ngực cấy mỡ tự thân. Đây là phương pháp làm đẹp mới được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Nâng ngực cấy mỡ tự thân giúp bạn sở hữu vòng một căng tròn, đẹp tự nhiên và hiệu quả kéo dài vĩnh viễn mà không cần phẫu thuật, không cắt rạch da nên an toàn, không để lại sẹo.

Trong phương pháp nâng ngực cấy mỡ tự thân, bác sĩ sẽ sử dụng mỡ ở vùng bụng, đùi, cánh tay…của bạn, qua xử lý để lọc lấy những tế bào mỡ tốt nhất. Sau đó, chúng sẽ được cấy vào vùng ngực, làm đầy lớp mỡ đệm bầu ngực, nhờ đó làm tăng kích cỡ bầu ngực.

Nâng ngực cấy mỡ tự thân là phương pháp làm đẹp được ưa chuộng.

Do sử dụng chính tế bào mỡ trong cơ thể bạn nên phương pháp nâng ngực cấy mỡ tự thân không sử dụng chất liệu độn, vì thế, bạn có thể yên tâm sẽ không gặp phải các sự cố như: ngực méo mó do lệch chất liệu, dị ứng chất liệu, ảnh hưởng đến tuyến sữa, co thắt túi ngực, ung thư…

Trong kỹ thuật nâng ngực bằng mỡ tự thân, bác sĩ chỉ cần một mũi tiêm nhỏ để đưa tế bào mỡ vào vùng ngực cần cấy, không xâm lấn, không bóc tách lớp cơ ngực để đặt túi nâng ngực như phương pháp thông thường. Vì thế, bạn sẽ tránh được cảm giác đau đớn, khó chịu và không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

Ngoài các ưu điểm kể trên, phương pháp nâng ngực cấy mỡ tự thân còn được đánh giá cao khi giúp loại bỏ mỡ thừa ở những vùng không cần thiết như bụng, đùi… nhờ việc lấy mỡ từ những vùng này để cấy vào ngực. Do đó, với phương pháp nâng ngực cấy mỡ tự thân, bạn vừa sở hữu khuôn ngực đầy đặn, gợi cảm, vừa thon gọn ở những bộ phận khác.

Bác s ĩ tại thẩm mỹ viện Kangnam Hàn Quốc tư vấn cho khách hàng nâng ngực.

