Tăng nét cuốn hút cho khuôn mặt từ đôi mắt to

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật mắt to kết hợp cấy mỡ hốc mắt sâu do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo thực hiện. Trước mổ: mắt trái bị sụp mi bẩm sinh, hai hốc mắt sâu do thiếu mỡ. Sau mổ: hai mắt to tròn và dài, nếp mí tự nhiên, hốc mắt đầy đặn làm cho gương mặt trông rất tươi trẻ..