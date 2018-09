Tặng gói dưỡng da 66 triệu đồng tại Thanh Hằng

Từ ngày 17/8 đến 3/9, khách hàng mua gói gói trẻ hóa da 'Forever Young' tại Thanh Hằng Beauty Medi sẽ được tặng gói điện chuyển Ion trị giá 66 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập chi nhánh TP HCM.

Chương trình áp dụng tại số 9 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP HCM và tại 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng, Thanh Hằng Beauty Medi cùng các bác sĩ Hàn Quốc giàu kinh nghiệm đã nghiên cứu đặc điểm da của người châu Á và Việt Nam, từ đó sáng tạo ra gói trị liệu kép sử dụng công nghệ laser Revlite kết hợp điện chuyển Ion nhằm đem lại làn da mượt mà, trắng mịn, đồng đều, săn chắc. Phương pháp giúp bạn có vẻ đẹp tự nhiên mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào trang điểm. Cam kết chỉ sau 10 lần trị liệu, làn da của bạn sẽ được cải thiện so với ban đầu.

MC Phan sở hữu làn da mịn, đẹp sau trị liệu.

Trẻ hóa da với laser Revlite

Làn da với lỗ chân lông to của Tùng Dương đã được thu nhỏ lại sau trị liệu.

Công nghệ Revlite từ Mỹ, sử dụng kỹ thuật xung quang âm trị liệu, nhân đôi tần số. Revlite đẩy năng lượng tác động đến phân tử đích ở một mức độ cao để có thể làm chuyển động và vỡ nát các phân tử đích. Sau đó các phân tử bị đẩy ra khỏi nang lông, lỗ chân lông được thu nhỏ, trả lại làn da sạch sẽ và se khít. Ngoài ra, nguồn năng lượng còn kích thích sản sinh collagen cao hơn nhiều lần so với các công nghệ khác. Làn da liên tục tự cải thiện trong nhiều tháng sau đó, khỏe mạnh, đàn hồi và mềm mại hơn. Quá trình trị liệu đơn giản, không gây đau, không sưng tấy, không mất thời gian nghĩ dưỡng. Bên cạnh đó, Revlite còn rất hiệu quả trong việc phục hồi làn da bị tổn thương do sẹo mụn, lỗ chân lông to.

Hiệu quả toàn diện với điện chuyển Ion

Vitamin C là dưỡng chất quý giá có tác dụng chống oxy hoá mạnh, kích thích sự tổng hợp collagen, duy trì sự đàn hồi, săn chắc cho da đồng thời ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn, tình trạng da chảy xệ. Việc thiếu hụt vitamin C cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng lão hóa diễn biến nặng hơn. Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin C qua đường uống hầu như không có nhiều tác dụng với cơ thể. Việc sử dụng xung điện đưa dưỡng chất này vào sâu trong da, hỗ trợ rất tốt cho việc ngăn ngừa quá trình lão hóa, điều trị đốm sắc tố, tàn nhang, sẹo.

Là Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp uy tín tại Việt Nam, Thanh Hằng Beauty Medi luôn sử dụng công nghệ cao cùng các phương pháp tiên tiến, trong chăm sóc sắc đẹp, đảm bảo về hiệu quả, độ an toàn, giúp cho da được nuôi dưỡng từ sâu bên trong, khỏe mạnh, mịn màng và tươi sáng hơn. Gói điều trị không chỉ phù hợp với mọi loại da của cả nam và nữ. Đặc biệt khắc phục các trường hợp da không đẹp do bẩm sinh, nội tiết tố thay đổi.

Làn da mịn màng sau trị liệu.

Gói điều trị kép laser Revlite và điện chuyển Ion Vitamin C tại Thanh Hằng Beauty đã chinh phục các doanh nhân, chính khách và người nổi tiếng. Trải nghiệm phương pháp chăm sóc sắc đẹp chất lượng cao với khuyến mại hấp dẫn là cơ hội tốt cho những người yêu thích vẻ đẹp tự nhiên.

