Tặng 14 triệu đồng khi triệt lông New E-Light

Sau khi giảm 20%, bạn còn được tặng thêm 4 buổi (3,4 đến 10,6 triệu đồng) khi mua một liệu trình triệt lông 6 buổi tại Saigon Smile Spa.

New E-Light là công nghệ triệt lông phổ biến ở nhiều quốc gia và được các bác sĩ da liễu đánh giá cao về chất lượng. Việc sử dụng hiệu quả công nghệ này còn phụ thuộc vào quy trình trị liệu, tay nghề kỹ thuật ở mỗi spa... Mức chi phí cho các dịch vụ làm đẹp tại spa cao cấp có thể khiến nhiều khách hàng e ngại. Trong tháng 8 này, chương trình giảm giá mừng sinh nhật Saigon Smile Spa tròn 9 tuổi, được xem là cơ hội tiết kiệm và phù hợp cho mọi khách hàng khi sử dụng dịch vụ triệt lông.

Đồng sáng lập Hệ thống Saigon Smile Spa - ca sĩ Lưu Hương Giang tự tin diện trang phục ngày hè nhờ bí quyết triệt lông bằng công nghệ New E-light.

Theo đó, với chương trình giảm giá 20% tiền mặt và tặng thêm 4 buổi, chi phí gốc cho triệt lông mép tại Saigon Smile Spa từ 850.000 đồng một buổi chỉ còn 400.000 đồng một buổi. Tương tự, chi phí cho triệt lông toàn bộ chân là 2,65 triệu đồng một buổi cũng chỉ còn 1,28 triệu đồng một buổi. Mức giảm này cũng được áp dụng cho tất cả các vùng khác như mặt, nách, tay, bụng, lưng, vùng bikini...

Công nghệ triệt lông New E-Light phiên bản mới tại Saigon Smile Spa kết hợp các ưu điểm của ánh sáng IPL và sóng điện từ RF. Công nghệ đã được kiểm định và chứng nhận bởi FDA và CE, an toàn và thân thiện với da, không gây tổn thương và triệt lông hiệu quả.

Với những trị liệu nhẹ nhàng, ánh sáng IPL có khả năng "dò đường" sâu trong nang lông, tìm được gốc sinh trưởng của lông. Ánh sáng tác động dài đến khoảng 3 tuần để cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng cho sợi lông khiến chúng bị triệt tiêu ngay từ khi còn là mầm nhú cho hiệu quả triệt lông đến tận gốc. Nguồn năng lượng này cũng giúp thu hẹp nang lông, làm cho sợi lông khó có cơ hội mọc trở lại.

Sau điều trị làn da của bạn vừa sạch lông mà còn được trắng sáng mịn màng và tươi trẻ.

Để khai thác tối đa công nghệ New E-light, Hội đồng bác sĩ gồm những chuyên gia da liễu uy tín đã kiểm nghiệm và thiết kế một liệu trình triệt lông chặt chẽ bằng việc bổ sung thêm bước đắp mặt nạ tảo biển giúp làm dịu và trắng da. Mặt nạ tảo biển giàu protein thực vật có tác dụng bổ sung protein, khoáng chất, vitamin A, C, E… giúp tăng cường độ ẩm cho da, làm da tươi trẻ và trắng mịn hơn.

Theo Hội đồng bác sĩ da liễu của Saigon Smile Spa, về nguyên tắc, New E-Light được xem là công nghệ có khả năng điều trị tận gốc tình trạng rậm lông. Tuy nhiên, do sự thay đổi nội tiết cơ thể hoặc do tác động bên ngoài, một số người có thể không tránh khỏi việc lông mọc lại ít nhiều. Vì vậy, Saigon Smile Spa thực hiện bảo hành tình trạng mọc lông của bạn bằng việc tặng thêm 4 buổi trị liệu miễn phí, ngoài mức giảm 20% tiền mặt, vừa để bạn có cơ hội triệt lông tiết kiệm, vừa đảm bảo hiệu quả lâu dài. Xem thêm lợi ích của việc triệt lông có bảo hành tại đây.

