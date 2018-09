Tân trang làn da chào đón nắng hè

Những cơn nắng gắt mùa hè sẽ làm cho làn da bạn sạm, khô, sần sùi nếu không được dưỡng đúng cách.

Vào mùa hè, với các bạn da dầu, làn da rất dễ tiết mồ hôi, gây nên tình trạng tắc nghẽn lớp nang lông. Đây là điều kiện thuận lợi cho mụn hoành hành khắp bề mặt da. Còn với các bạn da khô, mùa hè, da dễ bị mất nước, thô ráp, sần vỏ cam, những đốm nâu phân tán và phát triển mạnh. Sắc tố melanin có cơ hội bị đẩy lên bề mặt da, gây nên tình trạng nám da và tàn nhang.

Bí quyết xóa tan mọi âu lo

Silic tảo sống là một cuộc cách mạng trong điều trị làn da nám, sạm, tàn nhang. Công nghệ này có nguồn gốc từ tảo thiên nhiên của Đức với cơ chế cung cấp năng lượng vào lớp biểu bì nhưng không gây tổn thương cho lớp thượng bì. Trong quá trình điều trị, các hạt tảo li ti tiếp xúc với bề mặt da sẽ tạo ra nhiệt ở vùng điều trị, làm da bạn ấm lên và có cảm giác hơi bị châm chích nhẹ. Quá trình tạo nhiệt sẽ làm các sợi collagen co thắt, gãy vỡ, đốt cháy lớp tế bào sừng hóa, giải phóng đốm nâu (nguyên nhân gây nám, sạm, tàn nhang), kích thích nguyên bào sợi phát triển và tái tạo collagen mới ở lớp bì. Làn da trở nên săn chắc, trắng hồng. Các vết chân chim, nếp nhăn sẽ được loại bỏ, da căng mịn và tươi trẻ tự nhiên.

Đặc trị nám bằng tảo Silic

Nắm bắt được các nguyên lý hoạt động của melanin gây nám, các bác sĩ da liễu đã nghiên cứu và đưa ra phác đồ điều trị nám tận gốc bằng Silic tảo sống. Với cấu tạo thành vỏ Silic sắc bén, khi gặp các sinh vật gây độc hại, cấu trúc nano Silic của tảo sẽ sinh ra tác dụng như máy nghiền, tiêu diệt nguy cơ gây độc. Khi được nghiên cứu đưa vào ứng dụng trong ngành thẩm mỹ, tảo Silic đã phát huy tác dụng tiêu độc của nó đối với làn da con người.

Bác sĩ da liễu Thu Sương (bác sĩ của Viện thẩm mỹ Khơ Thị) đánh giá: “Khả năng phá vỡ cấu trúc của các loại vi khuẩn, độc tố là nhờ “mũi khoan” từ các tinh thể nano Silic sắc bén thực hiện. Do đó, khi được đưa vào ứng dụng trong công nghệ thẩm mỹ, chúng tôi hầu như không bất ngờ với hiệu quả của nó trên làn da của con người. Công nghệ tảo có thể điều trị hiệu quả những dấu hiệu tổn thương da như các vùng sạm nám, da tối màu, không đồng đều do sự tập trung của hoạt chất melanin, da có nếp nhăn do thiếu độ đàn hồi, lão hóa hay các loại mụn, sẹo rỗ sau mụn và lỗ chân lông to. Điểm nổi bật của nó là có thể điều trị đồng thời nhiều tình trạng da thương tổn khác nhau cùng lúc”.

Hiệu quả sau liệu trình điều trị: đánh bay nám, sạm da tận gốc; chống lão hóa da, xóa nếp nhăn; điều trị mụn, đặc biệt xóa sẹo rỗ; ngăn ngừa các thương tổn da do chàm, dị ứng.

Hình ảnh khách hàng điều trị tàn nhang bằng Silic tảo sống. Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.

