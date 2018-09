Tàn nhang tăng nhanh do máy tính

Một trong những nguyên nhân gây ra tàn nhang mà không nhiều người nghĩ tới chính là ảnh hưởng từ chiếc máy tính.

Tàn nhang là dấu hiệu da bị tổn thương do các tác động bên trong cơ thể và bên ngoài môi trường. Nguyên nhân gây nên tàn nhang chủ yếu là do nội tiết tố cơ thể thay đổi, do ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm hay chất độc từ mỹ phẩm. Nhưng còn một nguyên nhân gây ra tàn nhang không mấy ai có thể ngờ tới đó chính là chiếc máy tính. Dân văn phòng thường hay mắc tàn nhang cũng chính do nguyên nhân này.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, các bức xạ từ màn hình máy tính có thể gây tàn nhang. Bản thân màn hình máy tính là nơi có chứa nhiều điện tích khi hoạt động. Các điện tích này sẽ hấp thụ các chất bụi bẩn và vi khuẩn, tạo nên các bức xạ ảnh hưởng trực tiếp lên vùng da mặt của. Từ đó khiến các hắc tố melamin tập trung nhiều để bảo vệ da mặt, các hắc tố này phân bố rải rác khắp mặt. Vùng da nào bị bức xạ càng nhiều thì khả năng tập trung melamin càng cao, khi lượng melamin tập trung tại một chỗ quá cao không thể phân hủy được sẽ gây ra tàn nhang.

Máy tính là một trong những nguyên nhân gây nên tàn nhang.

Dân văn phòng phải ngồi trước màn hình máy tính trung bình 8 giờ mỗi ngày, thời gian sử dụng máy tính càng lâu, nhiệt độ máy tính càng cao, khả năng hấp thụ các chất bụi và vi khuẩn càng nhiều thì nguy cơ mắc tàn nhang càng lớn. Đối với những người làm việc chốn văn phòng đã mắc tàn nhang, ngoài việc cần hạn chế tiếp xúc với máy tính, cần có một phương pháp điều trị hiệu quả để có thể xử lý hết được các hắc tố melamin tập trung trên da, từ đó mới có thể loại bỏ được tàn nhang.

Yellow Laser là phương pháp điều trị tàn nhang hiệu quả có thể giúp dân văn phòng cải thiện được các hắc tố melamin gây tàn nhang, đặc biệt lại trong một khoảng thời gian nhanh chóng. Công nghệ loại bỏ hắc tố melamin gây tàn nhang tận sâu bên trong tế bào da bằng sức mạnh của bước sóng ánh sáng lên tới 511nm. Ánh sáng màu vàng sẽ đi xuyên qua lớp thượng bì và hạ bì của làn da, tấn công bào các tế bào da, phá vỡ các hắc tố melamin gây tàn nhang, cắt đứt và đánh bật chân tàn nhang, đồng thời loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể theo đường hệ bạch huyết.

Ngoài ra, bước sóng 578 nm với ánh sáng màu xanh cho phép loại bỏ từ 5-6 lớp sừng thô ráp, sạm màu trên bề mặt da, kích thích tế bào da mới phát triển, tăng cường sản sinh collagen tại chỗ, cho làn da thêm trắng hồng và mịn màng sau điều trị. Quy trình điều trị tàn nhang bằng công nghệ Yellow Laser xem thêm tại đây.

Yellow Laser điều trị tàn nhang hiệu quả.

Công nghệ điều trị tàn nhang bằng Yellow Laser phù hợp với dân văn phòng bận rộn bởi chỉ cần điều trị với liệu trình một lần có thể loại bỏ tàn nhang. Công nghệ chỉ sử dụng sức mạnh của các bước sóng ánh sáng tác động lên bên ngoài bề mặt nhằm loại bỏ tàn nhang, không xâm lấn, không gây tổn thương cho cơ thể. Trong suốt quá trình thực hiện nhẹ nhang, không gây đau rát hay thâm sẹo sau điều trị.

Công nghệ chữa trị tàn nhang bằng Yellow Laser là sản phẩm làm đẹp của Mỹ, được FDA và CE chứng nhận về hiệu quả và độ an toàn cho người sử dụng. Yellow Laser về Việt Nam thông qua chương trình hơp tác chuyển giao giữa thẩm mỹ viện Đông Á và bệnh viện Meridia Huron. Để đảm bảo hơn về kết quả điều trị tàn nhang bằng Yellow Laser, thẩm mỹ viện Đông Á áp dụng chương trình điều trị thử miễn phí những nốt tàn nhang đầu tiên để so sánh kết quả.

Đặc biệt, nhằm tri ân tới các khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ, thẩm mỹ viện Đông Á ưu đãi giảm giá 30% cho dịch vụ trị tàn nhang bằng công nghệ Yellow Laser. Tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký ngay để nhận ưu đãi tại đây.

Hình ảnh trước và sau điều trị tàn nhang bằng công nghệ Yellow Laser.

