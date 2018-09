Tắm trắng với chi phí tiết kiệm

Để có làn da trắng sáng, nếu không đi lại bằng ôtô để tránh nắng, bạn vẫn có thể duy trì hiệu quả tắm trắng bằng những biện pháp chống nắng tiết kiệm.

Để giữ làn da trắng, một số mỹ nhân Việt tiết lộ, họ phải đầu tư khá nhiều tiền để duy trì. Mỗi tuần tắm trắng hai lần bằng các phương pháp tự nhiên, cao cấp, thậm chí 2 ngày tắm trắng một lần và họ tắm trắng thường xuyên hàng tuần, từ năm này qua năm khác, không bao giờ quên lịch. Ngoài ra, các mỹ nhân thường di chuyển bằng ôtô để bảo vệ làn da. Trong thực tế, nếu bạn không đủ ngân sách cho những việc này, bạn vẫn có thể tắm trắng và duy trì làn da trắng với chi phí khá tiết kiệm.

Không phải cứ đi lại bằng ôtô mới nên tắm trắng.

Một phương pháp tắm trắng hiện đại để mang lại hiệu quả cao, nhanh chóng, mà vẫn tự nhiên, an toàn, không thể rẻ như việc bạn tự tắm trắng với các nguyên liệu thiên nhiên, hay các loại kem lột tẩy đầy hóa chất. Tuy nhiên, các phương pháp tắm trắng này cũng không phải có giá quá đắt. Trong đó, có thể kể đến phương pháp Takano Nhật Bản ứng dụng công nghệ Nano hiện đại giúp tăng độ thẩm thấu các tinh chất vào da lên gấp 1.000 lần so với phương pháp thoa bôi thông thường. Hiệu quả làm trắng da có được sau 5-10 buổi trị liệu, đồng thời luôn đảm bảo tính an toàn cho làn da. Chi phí của phương pháp này ở mức 3 triệu đồng một buổi. Đặc biệt, bạn còn được tặng thêm một buổi nếu tắm trắng 5 buổi và thêm 3 buổi nếu tắm trắng 10 buổi.

Trong tháng 10, dịch vụ tắm trắng này đang được giảm giá từ 10% đến 20% tại hệ thống Saigon Smile Spa. Theo đó, bạn chỉ cần chi trả khoảng từ 2 triệu đồng đến 2,2 triệu đồng mỗi buổi tắm trắng. Bạn còn có thể tiết kiệm nhiều hơn nữa với các mẹo tiết kiệm khi tắm trắng, xem thêm tại đây.

Tắm trắng Takano Nhật Bản hiện đại có chi phí khoảng 3 triệu đồng một buổi.

Để duy trì hiệu quả làn da trắng sáng, căng mịn, tươi mới và trẻ trung sau khi tắm trắng, bạn đừng quên chống nắng. Theo thạc sĩ, bác sĩ Vũ Ngọc Quý, bạn có thể bảo vệ làn da trắng với các phương pháp chống nắng thông thường, như sử dụng quần áo, mũ nón che nắng và nhất thiết phải bôi kem chống nắng. Hiệu quả chống nắng, bảo vệ da trắng của các phương pháp này không thua kém gì so với việc chống nắng bằng... ô tô. Vấn đề quan trọng là bạn biết sử dụng kem chống nắng đúng cách, khoa học. Tham khảo hướng dẫn của bác sĩ giúp bảo vệ làn da trắng sáng tại đây.

Kem chống nắng có tác dụng chắn nắng tương đương... ôtô nếu bạn sử dụng đúng cách.

Phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản phù hợp với hầu hết chị em phụ nữ xét cả về loại da lẫn chi phí. Bởi vậy, phương pháp này đã được người tiêu dùng bình chọn đạt Cup Tin&Dùng cho “Sản phẩm chăm sóc và làm trắng da tốt nhất” 2013 và tiếp tục được ứng cử giải thưởng này năm 2014.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)