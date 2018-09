Tắm trắng sau sinh - lợi bất cập hại

Các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ cho con bú không nên sử dụng thuốc tắm trắng, tẩy trắng vì có thể gây ra những gây nguy hiểm khôn lường.

Tôi 35 tuổi, vừa sinh cháu thứ 2 mới được 5 tháng. Làn da của tôi trở nên nhạy cảm, rám và sạm màu. Tôi muốn tìm đến phương pháp tắm trắng, xin bác sĩ cho lời khuyên về dịch vụ tắm trắng hiệu quả và không ảnh hưởng đến việc cho con bú? (Phương Linh)

Thời kỳ mang thai, cơ thể phụ nữ thường yếu hơn do đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi hoóc môn sinh dục là estrogen và progesterone khiến các hắc tố melanin bị kích thích hoạt động quá mức cần thiết. Điều này gây ra tình trạng da bị sạm màu và nám. Hơn nữa, khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, làn da người mẹ vốn yếu ớt sẽ phản ứng lại bằng cách tăng cường sản sinh hắc tố melamin nhiều hơn so với bình thường. Da tối màu và những vết nám ở cổ, nách, vùng bụng sẽ khiến các bà mẹ già đi hơn so với tuổi thực của mình.

Sau sinh, làn da của phụ nữ trở nên sạm, nám và thâm.

Các sản phẩm tẩy trắng, tắm trắng da trên thị trường thường được quảng cáo có các thành phần tự nhiên như vitamin C, axit trái cây, vitamin E… nhưng có thể lại chứa hoá chất lột tẩy chủ yếu là corticoid. Đa phần các loại thuốc này làm trắng da tẩy đi lớp sừng ở tầng thượng bì nhưng cũng chính là lớp áo giáp bảo vệ da bên ngoài mang đến làn da trắng sáng tức thì. Tuy nhiên, vì da không được bảo vệ từ bên ngoài và yếu từ bên trong nên nhanh chóng bị ánh nắng mặt trời huỷ hoại dẫn đến đen sạm, nhăn nheo. Nếu dùng lâu dài, chúng sẽ gây tổn thương nặng nề như mụn, da mỏng, teo da, rối loạn sắc tố và tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư da.

Tắm trắng không đúng cách có thể dẫn tới ung thư da.

Đối với phụ nữ đang cho con bú, tắm trắng cần phải cận trọng. Nhất là khu vực hai bầu vú để tránh các hóa chất có thể dính vào miệng bé. Các chuyên gia y tế cũng đã đưa ra khuyến cáo phụ nữ cho con bú không nên sử dụng thuốc tắm trắng, tẩy trắng, có thể ra những gây nguy hiểm khôn lường cho trẻ nhỏ.

Một phương pháp tắm trắng an toàn phải đáp ứng các tiêu chí sau: thành phần được sử dụng chiết xuất từ thiên nhiên, không bào mòn da, không vàng lông, da trắng hồng khoẻ mạnh, đồng đều màu, không bắt nắng... Do đó, bạn nên hướng đến phương pháp tắm trắng truyền thống như cám gạo, ngọc trai, sữa non hoặc thuốc bắc, mật ong.

Đây là những bài thuốc làm trắng da hữu hiệu từ thiên nhiên, an toàn và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Ngoài tác dụng trắng sáng, một số thành phần có trong thuốc bắc rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Tiêu biểu như hạ thổ, thành phần trong dược liệu tắm trắng thuốc bắc, là thần dược chăm sóc cho làn da phụ nữ sau sinh, vốn là bí quyết của cung đình Huế được truyền lại bởi những bà mụ lâu năm trong nghề chăm sóc sản phụ.

Tuy nhiên, tắm trắng cho phụ nữ sau sinh cần cẩn trọng, thực hiện đúng quy cách. Các cơ sở spa uy tín lâu năm sẽ cung cấp một lộ trình chuyên biệt và an toàn, hiệu quả dành riêng cho phụ nữ sau sinh. Bạn nên tìm hiểu và tham khảo một số địa chỉ tin cậy trước khi quyết định thay mới làn da của mình.

