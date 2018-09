Tắm trắng Nhật Bản được phụ nữ Việt tin dùng

Phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản được bình chọn là 'Dịch vụ chăm sóc và làm trắng da tốt nhất 2015'.

Phương pháp được ca sĩ Lưu Hương Giang (đồng sở hữu Saigon Smile Spa) cùng các cộng sự sang Nhật Bản để tìm hiểu và đưa về Việt Nam từ cuối năm 2012. Ngay thời điểm đó, phương pháp này đã được phái đẹp đánh giá cao về hiệu quả.

Ca sĩ Lưu Hương Giang giới thiệu tắm trắng Takano Nhật Bản về Việt Nam. Làn da trắng nõn của cô khi ngồi ghế huấn luyện viên của The Voice Kids mùa đầu tiên thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

Liên tiếp 3 năm, năm 2013 - 2014 - 2015, phương pháp này được hàng trăm khách hàng bình chọn là “Dịch vụ chăm sóc và làm trắng da tốt nhất” trong chương trình khảo sát ý kiến của người tiêu dùng tạp chí Thời báo Kinh tế Việt Nam thực hiện.

Ông Robert Nussbaum - Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Saigon Smile Spa nhận giải thưởng “Dịch vụ chăm sóc và làm trắng da tốt nhất” 2015 cho phương pháp làm trắng da Takano Nhật Bản.

Phương pháp làm trắng da Takano Nhật Bản ứng dụng các phát minh tiến bộ của ngành vật lý học để tăng độ thẩm thấu dưỡng chất (đặc biệt là vitamin C) vào da gấp hàng nghìn lần, từ đó tăng hiệu quả trắng da nhanh chóng và an toàn chỉ sau 5-10 buổi.

Làm trắng da mặt Takano Nhật Bản

Sáng tạo từ phương pháp châm kim của Đông y, trị liệu làm trắng da mặt Takano Nhật Bản sử dụng mặt nạ “kim châm” độc đáo (không phải kim châm thật) để tăng độ thẩm thấu của các dưỡng chất vào da nhiều gấp 200 lần so với phương pháp thoa bôi thông thường. Cấu tạo lưới kim của mặt nạ sẽ tạo ra những đường đi siêu nhỏ từ bề mặt da xuống sâu các lớp da bên dưới, giúp các dưỡng chất đặc biệt như vitamin C, collagen theo đường dẫn đó dễ dàng đi vào trong da.

Tắm trắng toàn thân Takano Nhật Bản

Để tăng hiệu quả làm trắng da toàn thân, phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản sử dụng mặt nạ vitamin C công nghệ Nano. Hạt Nano là những phân tử siêu nhỏ, có kích thước chỉ bằng một phần 2.000 kích thước lỗ nang lông, nên dễ dàng vận chuyển vitamin C len lỏi vào các tế bào da ở sâu bên dưới. Độ thẩm thấu của vitamin C vào da theo phương pháp này được chứng minh gấp 1.000 lần so với các phương pháp truyền thống.

Nhờ những công nghệ trên, phương pháp làm trắng da Takano Nhật Bản giúp bạn có làn da trắng sáng tự nhiên và trong suốt. Xem thêm tại đây.

Rất nhiều mỹ nhân V-biz ưa chuộng cách làm trắng da Takano Nhật Bản vì vừa làm trắng vừa trẻ hóa da. Xem hình ảnh xinh đẹp sau khi tắm trắng của các ngôi sao showbiz Việt tại đây.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)