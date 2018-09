Tắm trắng không đợi tuổi

Chủ đề tắm trắng không chỉ thu hút các bạn trẻ mà các chị em bước qua tuổi 30 cũng không thể bỏ qua trào lưu này.

Chỉ cần gõ 2 từ “tắm trắng” trên công cụ tìm kiếm, bạn sẽ thấy hàng loạt các bài viết liên quan với nhiều phương pháp và chi phí khac nhau. Giường như chủ đề tắm trắng đang là câu chuyện “hot” trên bàn tiệc của các cô nàng tuổi teen và thích làm đẹp. Tuy nhiên, tắm trắng không chỉ thu hút các bạn trẻ mà các chị em bước qua tuổi 30 cũng không thể bỏ qua trào lưu này.

Với một khoản tài chính nhất đinh, các bạn trẻ thường chọn các phương pháp tắm trắng hiệu quả nhanh như lột trắng da siêu tốc, tẩy trắng bằng kem lột tẩy có chứa nhiều chất corticoid để có một làn da trắng cấp tốc. Những lời quảng cáo có cánh về các sản phẩm tắm trắng này khiến giới trẻ như bị mê hoặc bởi khả năng làm trắng “thần tốc”, đặc biệt với những bạn trẻ có làn da không đều màu và đen sạm do tiếp xúc quá nhiều với nắng nóng.

Làn da thường xuyên tiếp xúc với nắng nóng có nguy cơ bị cháy da, nám, đồi mồi.

Lột tẩy da là việc sử dụng các hóa chất có khả năng tẩy da mạnh, làm bong tróc lớp da đen bên ngoài để lộ ra lớp da non trắng. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại tẩy trắng không có nguồn gốc rõ ràng này dễ gây kích ứng da, làm da mỏng, yếu đi, trường hợp nặng có thể gây các biến chứng về da, mất thẩm mỹ.

Không vội vàng như các bạn trẻ, các chị em ở độ tuổi ngoài 30 chuộng tắm trắng tự nhiên từ thuốc bắc, cám tươi, sữa non hay mật ong để làm da tươi trẻ hơn và trắng mịn khỏe mạnh. Ổn định hơn về tài chính nên các chị em ở tuổi này thường chọn lựa phương pháp làm đẹp an toàn và hiệu quả cho mình. Do vậy, phương pháp tám tinh chất vàng Nano - lá dâu tằm kết hợp thêm các thành phần từ thiên nhiên được ưa chuộng nhờ độ an toàn với da và mang lại làn da trắng sáng tự nhiên.

Lá dâu tằm có công dụng làm trắng da và chữa bệnh.

Các loại dưỡng chất như protein, lipid, glicid, chất khoáng, nguyên tố vi lượng, các vitamin E, B6, B2, B1 hấp thụ vào da, cung cấp dinh dưỡng cho da từ bên trong và giúp cản trở hoạt động bài tiết sắc tố melanin, cung cấp độ ẩm, kích thích sự phát triển của các sợi collagagen, chống lão hóa, sạm da, ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn trên da. Nhờ đó, làn da trở lên trắng hồng tự nhiên, căng mịn và giúp chị em trẻ ra.

Angela Phương Trinh hóa công chúa đáng yêu khi quyết định thay đổi gu chăm sóc da.

Tùy thuộc và từng tình trạng da của bạn, chuyên gia da liễu tại Annspa & Beauty sẽ tư vấn phương pháp tắm trắng phù hợp, an toàn cho da. Trong không gian yên tĩnh, khác hàng sẽ tận hưởng cảm giác thư thái để chuẩn bị cho ngày mới năng động.

Thông tin liên hệ: Trung tâm chăm sóc da chuyên nghiệp Annspa & Beauty. Địa chỉ: 40A Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04 3822 5979; 01659766666. Fax: 04 3943 8752. Email: contact@annspa.vn.

Website: www.annspa.vn.

Facebook: http://www.facebook.com/home.spa.5?ref=tn_tnmn.

Minh Thảo