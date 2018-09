Tắm trắng được sao Việt lựa chọn

Có nhiều phương pháp dưỡng trắng tự nhiên nhưng không phải phương pháp nào cũng được các ngôi sao showbiz tin dùng.

Nhịp sống hiện đại khiến nữ giới không còn nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Phương pháp dưỡng trắng được đánh giá là tốt phải đáp ứng được 3 yêu cầu: giúp da trắng, làm da khỏe và không tốn nhiều thời gian. Phương pháp làm trắng da công nghệ cao mang tên Hi - Shine 3D phù hợp với những người bận rộn, đặc biệt là các ngôi sao giải trí (những người mạnh về tài chính nhưng lại eo hẹp về thời gian).

Tắm trắng bằng thảo dược thiên nhiên đơn thuần cũng mang lại hiệu quả, an toàn nhưng không duy trì trắng sáng lâu dài.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà - một trong rất nhiều sao Việt đã dưỡng trắng thành công bằng Hi - Shine 3D chia sẻ: “Hà là một người tiêu dùng kỹ tính, chưa bao giờ tôi sử dụng một sản phẩm gì mà không xem xét, tìm hiểu kỹ càng. Kể cả việc chăm sóc da, Hà cũng tìm tới bác sĩ da liễu tại các cơ sở làm đẹp có tiếng. Gần đây, Hà có áp dụng một liệu trình dưỡng trắng da bằng công nghệ Hi - Shine 3D. Hà chọn công nghệ này vì đã được hàng nghìn khách hàng bình chọn là dịch vụ hoàn hảo năm 2014”.

Hồ Ngọc Hà dưỡng trắng thành công với công nghệ Hi - Shine 3D. Xem toàn bộ quá trình chăm sóc da của Hà Hồ tại đây

Cũng dưỡng trắng bằng công nghệ này, Hoa hậu Đặng Thu Thảo yên tâm vì Hi - Shine 3D sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên lành tính (Kojic acid, ellagic acid trong quả mâm xôi, dẫn xuất vitamin C) nên an toàn cho da. Hoa hậu cho biết: "Trước kia không chỉ ngăm đen mà da Thảo còn hơi sần và khô do thường xuyên đi tình nguyện ở tỉnh xa. Chế độ ăn uống, sinh hoạt và thường xuyên đi nắng khiến da không chỉ đen đi mà còn bị tổn thương về cấu trúc. Tuy nhiên, chỉ sau 3 buổi dưỡng trắng bằng Hi - Shine 3D, da Thảo đã hồi phục nhanh chóng và trắng lên một tone màu. Kết thúc liệu trình, làn da như được thay mới, trở nên trắng hồng và láng mịn. Nhờ vậy mà trang điểm cũng ăn phấn hơn, thậm chí mỗi khi đi chơi Thảo chỉ cần thoa một chút son chứ không phải dùng tới phấn”.

Hoa hậu Việt Nam 2012 sở hữu làn da trắng đẹp nhờ dưỡng trắng thành công tại địa chỉ làm đẹp cao cấp.

