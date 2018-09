Tắm trắng công nghệ Nhật chỉ với 1,2 triệu đồng

Trong 10 ngày, từ nay đến hết 31/3, bạn chỉ phải trả từ khoảng 1,2 triệu đồng cho một buổi tắm trắng công nghệ Nhật Bản.

Để tắm trắng hiệu quả với chi phí thấp, bạn nên tính toán kỹ lưỡng. Tắm trắng tại nhà giá rẻ, tuy nhiên để da sáng lên cần phải kiên trì trong 1 đến 2 năm. Khoản đầu tư này không nhỏ so với suy nghĩ ban đầu. Với các phương pháp lột tẩy siêu tốc, bạn phải chi ra số tiền lớn và dễ nhận các biến chứng như mụn nhọt, bong tróc. Vì vậy, để tránh tốn kém tiền bạc, bạn nên lựa chọn các phương pháp tắm trắng tự nhiên, an toàn. Các phương pháp tắm trắng cao cấp công nghệ Nhật Bản tại Saigon Smile Spa có mức giá phù hợp với đa số chị em phụ nữ. Trong tháng 3, Saigon Smile Spa thực hiện giảm giá tiền mặt 20% đến 30%, tặng thêm 1 đến 3 buổi tắm trắng.

Với chương trình khuyến mại lớn tháng 3 tại Saigon Smile Spa, bạn dễ dàng tắm trắng cao cấp với giá hợp “túi tiền”.

Khách hàng sẽ chỉ phải trả khoảng 1,2 triệu đồng đến 1,3 triệu đồng cho một buổi tắm trắng cám gạo ngọc trai kiểu Nhật thay vì phải trả 2 triệu một buổi. Với phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản, khách hàng chỉ mất khoảng 1,8 triệu đồng đến 2 triệu đồng thay vì phải trả 3 triệu đồng một buổi. Chi phí của một buổi siêu tắm trắng Vitamin tổng hợp cũng từ 2,5 triệu đồng xuống còn khoảng 1,5 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng. Saigon Smile Spa là đơn vị được đối tác Nhật Bản lựa chọn trở thành đối tác tin cậy tại Việt Nam. Hội đồng bác sĩ Saigon Smile Spa gồm bác sĩ có trình độ từ thạc sĩ trở lên là những người tiếp nhận chuyển giao công nghệ và ứng dụng phù hợp với cơ địa của người Việt.

Bác sĩ Vũ Ngọc Quý - bác sĩ da liễu của Saigon Smile Spa khuyên bạn, dù với bất cứ lý do gì, bạn cũng nên lựa chọn các phương pháp tắm trắng tự nhiên. Xem thêm lời khuyên từ bác sĩ để tắm trắng an toàn tại đây.

Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí làm đẹp của Nhật Bản về tính an toàn song song với hiệu quả, các nguyên liệu tắm trắng Nhật Bản đều được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, cung cấp hàm lượng cao các vitamin cần thiết cho da như vitamin C, E, H, nhóm vitamin B... Để tăng hiệu quả làm trắng sáng da nhanh chóng sau 5 đến 10 buổi, các nhà khoa học Nhật Bản đã ứng dụng công nghệ hiện đại của thế giới và Nhật Bản vào các liệu trình tắm trắng. Trong đó, phải kể đến phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản với công nghệ Nano được chứng minh thẩm thấu vitamin C vào da gấp 1.000 lần so với các phương pháp truyền thống. Hạt Nano là những phân tử siêu nhỏ, có kích thước chỉ bằng một phần 2.000 kích thước lỗ nang lông, nên dễ dàng vận chuyển vitamin C len lỏi vào các tế bào da ở sâu bên dưới. Từ đó, da được nuôi dưỡng tốt, khoẻ mạnh hơn, trắng mịn dần sau từng buổi và hạn chế bắt nắng hiệu quả. Xem thêm cơ chế tắm trắng thông minh của phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản tại đây.

Lưu Hương Giang tự tin xuống phố, khoe làn da trắng hồng nổi bật.

Chi tiết chương trình khuyến mại tắm trắng công nghệ Nhật Bản, xem thêm tại đây.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)