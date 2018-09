Tắm trắng cho làn da cháy nắng

Nếu không kịp thời có kế hoạch 'cấp cứu' làn da sau cháy nắng, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng da sạm đen, sần sùi, khô ráp.

Những đợt nắng nóng dài ngày với cường độ mạnh hay những ngày đi biển khiến bạn không tránh khỏi nguy cơ da bị cháy nắng. Tia cực tím UV trong mùa hè tác động sâu vào lớp biểu bì, làm các tế bào da suy yếu, kích thích sự tăng trưởng melanin, tạo ra các sắc tố đen, gây nên hiện tượng sạm da. Theo cơ chế tự nhiên, da bị cháy nắng muốn tự lành bằng cách sản xuất tế bào mới thay thế tế bào tổn thương sẽ phải mất khoảng 3 đến 4 tháng. Đối với trường hợp da yếu, một số tế bào sẽ không tái tạo lại được, gây nên tình trạng da loang lổ, sậm màu, nghiêm trọng hơn là ung thư da. Do đó, bạn cần tìm tới các trị liệu tắm trắng khoa học và chuyên biệt mới có thể phục hồi làn da bị cháy nắng.

Cháy nắng khiến da bạn trở nên đen sạm, sần sùi và loang lổ.

Bạn có thể sử dụng các biện pháp khắc phục da cháy nắng bằng nguyên liệu đơn giản tại nhà như: sữa chua, khoai tây, mật ong, trà xanh, lô hội…Nhưng những biện pháp này chỉ có tác dụng lên bề mặt da, xua tan cảm giác nóng, ngứa rát, giúp da mát lạnh, sảng khoái hơn chứ không đủ khả năng loại bỏ các tế bào da bị thâm sạm “cứng đầu”. Với các phương pháp sử dụng hóa chất có thành phần lột tẩy cao, nhanh chóng bóc tách lớp sừng ngoài cùng của da, lộ ra lớp da non khiến nhiều người nhầm tưởng là hiệu quả trắng da. Kết quả, da trở nên yếu ớt hơn, và ngay sau đó bị bắt nắng nghiêm trọng, thậm chí tình trạng thâm sạm còn nặng hơn so với thời điểm ban đầu.

Để khắc phục những điều trên, bạn có thể phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản.

Đồng sáng lập Hệ thống Saigon Smile Spa - Ca sỹ Lưu Hương Giang “khoe” làn da trắng sáng trong nắng hè.

Các nguyên liệu làm đẹp của Nhật như: cám gạo, ngọc trai, mặt nạ tổ yến, đặc biệt mặt nạ vitamin C có trong phương pháp này, cung cấp nhiều dưỡng chất và các vitamin cần thiết cho da, không chỉ sửa chữa các tế bào da bị tổn thương, sạm đen do cháy nắng, đồng thời còn kích thích tế bào mới phát triển, giúp da sáng đồng đều, mịn màng và tươi mới.

Các chuyên gia thẩm mỹ Nhật Bản đã sớm ứng dụng công nghệ Nano (hạt nano có kích thước bằng một phần 2.000 kích thước lỗ nang lông) có trong trị liệu tắm trắng Takano Nhật Bản. Công nghệ này giúp các dưỡng chất dễ dàng “luồn lách” vào sâu trong da, tăng độ thẩm thấu của vitamin C vào da.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Vũ Ngọc Quý. bác sĩ tại Saigon Smile Spa, Vitamin C không chỉ là hoạt chất làm trắng da, khắc phục hiện tượng da sạm đen do cháy nắng mà còn nhờ đặc tính chống oxy hóa của nó giúp da chống lại các gốc tự do sinh ra bởi tia cực tím, da trở nên khỏe mạnh và từ đó hạn chế hiện tượng bắt nắng. Xem thêm lời khuyên của bác sĩ về tắm trắng an toàn tại đây.

Phương pháp tắm trắng này cũng trở thành bí quyết giúp Diễn viên MC Thanh Vân tự tin với làn da nuột nà, trắng sáng trong ngày hè. Xem thêm mỹ nhân V-biz kể chuyện tắm trắng tại đây.

Để nhanh chóng phục hồi làn da cháy nắng, bên cạnh trị liệu tắm trắng tự nhiên Nhật Bản, theo lời khuyên của bác sĩ Vũ Ngọc Quý, bạn nên bổ sung 2 đến 3 lít nước mỗi ngày, tăng cường các loại rau xanh, trái cây. Ngoài ra, cần bôi kem chống nắng và che chắn da mỗi khi ra ngoài, hạn chế ra nắng từ 10h tới 16h.

Bạn dễ dàng phục hồi làn da bị cháy nắng với liệu trình tắm trắng Takano Nhật Bản.

