Tắm trắng an toàn với liệu trình khoa học

Nếu như chị em ở các nước phương Tây ưa chuộng da nâu khoẻ khắn thì ngược lại chị em phụ nữ Á Đông lại mong muốn sỡ hữu làn da trắng nõn nà. Tuy nhiên, màu da của họ thường có xu hướng sẫm màu do các sắc tố melanin di truyền có sẵn trong cơ thể quy định. Bởi vậy, để thay đổi sắc tố da không phải là vấn đề có thể thực hiện nhanh chóng. Muốn da trắng hồng, khoẻ mạnh cần dựa trên những tiêu chí nhất định về thời gian, độ an toàn và phương pháp bảo vệ làn da sau liệu trình tắm trắng. Theo đó, tất cả các nguyên tắc này phải đảm bảo cấu trúc da được nuôi dưỡng từ gốc đến bề mặt da, từng bước thông qua tầng thượng bì, trung bì và hạ bì.

Liệu trình tắm trắng khoa học phải đảm bảo yếu tố an toàn, đồng thời còn phải phát huy tác dụng dưỡng da trắng hồng, tươi tắn.

Tắm trắng cần có thời gian và liệu trình khoa học

Theo thời gian, làn da thường có chiều hướng bị xỉn màu, mất độ sáng bóng do chịu tác động của ánh nắng, môi trường, stress và cả quy luật lão hoá tự nhiên. Do đó, một liệu trình tắm trắng an toàn và khoa học cần tuân thủ theo một khoảng thời gian nhất định. Để phục hồi lại màu sắc tươi sáng của làn da, cần một liệu trình khoảng từ 4 đến 8 buổi tùy vào sắc tố da tự nhiên của mỗi người. Tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury, liệu trình tắm trắng khoa học với tinh chất từ Nano vàng và nhân sâm được xem là công thức vàng giúp chị em cải thiện được màu da đen sạm của mình.

Liệu trình tắm trắng khoa học với Nano vàng và nhân sâm

Liệu trình tắm trắng khoa học được xây dựng dựa trên cơ chế tự nhiên của làn da thông qua 2 bước cơ bản là tẩy tế bào chết và bổ sung chất dinh dưỡng. Tuân thủ đúng 2 bước cơ bản này thì phương pháp tắm trắng khoa học mới đảm bảo yếu tố an toàn và bền vững lâu dài cho làn da.

Sự kết hợp giữa hai tinh chất quý Nano vàng và nhân sâm giúp chị em nhanh chóng “tút tát” được vẻ tươi trẻ, trắng hồng cho làn da.

Tẩy tế bào chết là bước đầu tiên của liệu trình thông qua tác động làm bong tróc lớp da xỉn màu ở tầng thượng bì. Nắm rõ được cơ chế này, bước đầu tiên của liệu trình tắm trắng sử dụng hỗn hợp muối, cám gạo và sữa tươi để loại bỏ những tế bào già cỗi. Quá trình loại bỏ những tế nào già cỗi sẽ góp phần kích thích sản sinh tế bào mới giúp cho da căng mịn, trắng sáng. Kết thúc bước tẩy tế bào chết, tinh chất Nano vàng có trong liệu trình tắm trắng khoa học Nano vàng và nhân sâm sẽ trực tiếp cung cấp cho cấu trúc da những thành phần dưỡng chất có lợi như: Beta-Glucan (chiết xuất từ ngũ cốc), chiết xuất hạt nho, Resveratrol (chiết xuất từ Polygonum Cuspidatum), C0-Q10, Vitamin C & Arbutin, BACK (Baicalein, Glutathione, Resveratrol, Genistein, C0-Q10), Hydromx (HA, r-PGA, Beta-Glucan, Lactic Acid), Ion vàng, Isoflavones (chiết xuất từ đậu nành). Những dưỡng chất quan trọng này sẽ đảm nhận nhiệm vụ nuôi thay mới và nuôi dưỡng lớp tế bào đã già cỗi, tái sinh làn da mịn màng, ngăn chặn sự tái sinh melanin và loại bỏ những melanin đã được định hình trên bề mặt da, trả lại cho làn da vẻ tươi tắn, trắng hồng.

Bên cạnh tiêu chí dưỡng da trắng hồng, liệu trình tắm trắng khoa học Nano vàng và nhân sâm còn chú trọng tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin A, C, E… giúp cho cấu trúc da có đầy đủ dưỡng chất cần thiết nuôi da bền vững. Lúc này, những tinh chất quý có trong tế bào nhân sâm sẽ thúc đẩy nhanh quá trình tái tạo máu, bổ sung và tăng lượng trao đổi oxy nhờ vào thành phần saponin, ginsenoside. Từ đó, duy trì làn da căng hồng, tươi sáng, đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hoá thông qua việc bài trừ những độc tố ra bên ngoài cơ thể.

Sau khi trải nghiệm liệu trình tắm trắng khoa học với Nano vàng và nhân sâm, làn da của diễn viên Thanh Thuý trở nên tươi tắn và rạng rỡ hơn.

Nano vàng và nhân sâm là liệu trình tắm trắng khoa học đảm bảo hài hoà giữa các yếu tố an toàn, và làm trắng sáng da cao cấp. Phương pháp tắm trắng này không làm mòn da, không vàng lông, không lột tẩy do đó tránh được tình trạng bắt nắng, kích ứng. Tác dụng sáng mịn da thể hiện rõ sau lần điều trị đầu tiên và sau từ 4 đến 6 lần trải nghiệm làn da của bạn sẽ trắng mịn, tươi trẻ. Xem thêm tại đây.

