Tắm trắng an toàn và lời khuyên của chuyên gia

Loại bỏ làn da xỉn màu, thô ráp để có làn da sáng hồng, tươi sáng tự nhiên là niềm mong ước của hầu hết chị em phụ nữ.

Tuy nhiên, làm thế nào để có được làn da đẹp mà vẫn an toàn với sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Theo bác sĩ Yoon Seung Yeon - chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng Hàn Quốc đang làm việc tại BB Beauté - BB Thanh Mai thì các bạn trẻ thường tìm đến hai phương pháp làm trắng da dưới đây.

Sử dụng kem trộn để có làn da trắng. Trong thành phần của kem trộn làm trắng da thường là Cortibion, Becozym, Aspirin pH8, vitamin E… được nghiền với nhau tạo thành một hỗn hợp kem bôi da. Một trong những thành phần của kem trộn trắng da là corticoid. Tác dụng của corticoid là kháng viêm, ức chế miễn dịch nên cũng có thể làm da trắng rất nhanh, mụn giảm mạnh, tuy nhiên, sử dụng lâu dài sẽ gây ra những biến chứng khó lường như mạch máu giãn nở, rậm lông, teo da, phát ban trứng cá, trứng cá mụn mủ, rối loạn sắc tố da, sạm da và thậm chí còn gây ảnh hưởng đến những vấn đề tâm lý như gây mất ngủ, nóng nảy, mất tập trung, trầm cảm và dễ dẫn đến các chứng bệnh thần kinh.

Hoặc tắm trắng sai phương pháp mà nổi bật nhất là việc dùng hóa chất nhằm lột tẩy tế bào da gốc vốn sậm màu để có được lớp da trắng hồng bên trong sẽ gây tổn hại rất lớn cho da, thậm chí còn nguy hại đến sức khỏe. Ngược lại, tắm trắng đúng phương pháp sẽ giúp da khỏe mạnh, đầy sức sống và còn giảm thiểu tình trạng lão hóa của da.

Lựa chọn các phương pháp tắm trắng phổ biến, an toàn như tắm trắng bằng sữa tươi, sữa non, sữa chua dâu tằm, cám gạo, đu đủ và rất nhiều loại trái cây… Trong đó, tắm trắng da bằng công nghệ Pháp - Simone Mahler cũng nhận được sự tin dùng của nhiều khách hàng nữ và giới văn nghệ sĩ. Các dưỡng chất thiên nhiên phong phú từ Simone Mahler sẽ thẩm thấu sâu vào cấu trúc da, lưu lại và phát huy tác dụng 100%, nuôi dưỡng tế bào giúp da trắng hồng tự nhiên từ gốc và luôn an toàn cho da.

Công nghệ này đã được chuyển giao tại BB Beauté - BB Thanh Mai. Với khả năng nâng niu, chiều chuộng làn da, tắm trắng bằng Simone Mahler là công nghệ “thay da” và “tái sinh da” giúp mang lại vẻ đẹp tự tin, làn da sáng mịn cho phụ nữ Việt.

BB Beauté - BB Thanh Mai là thẩm mỹ viện cấp quốc tế với sự điều hành của Thạc sĩ kinh tế, MC Thanh Mai - một trong 50 gương mặt Nữ doanh nhân châu Á - Thái Bình Dương do Hội đồng Nữ doanh nhân bầu chọn. Thẩm mỹ viện cung cấp những công nghệ tiên tiến như: Ultherapy, Thermage, E.ICM, công nghệ bóng da Hàn Quốc, công nghệ noãn thực vật, triệt lông với X-laser...

