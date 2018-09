Tắm trắng an toàn cho da đen sạm

Phương pháp tắm trắng an toàn là phải loại bỏ các tế bào chết, thâm đen sần sùi trên bề mặt da, không phải lột, tẩy đi lớp da bên ngoài.

Những năm gần đây, dịch vụ tắm trắng ra đời đã thu hút rất nhiều phụ nữ. Tắm liệu có trắng và tắm trắng có bị ung thư da hay không... vẫn là băn khoăn của không ít người muốn làm nàng Bạch Tuyết.

Hiện nay, tại Hà Nội và TP HCM, có nhiều quảng cáo “chỉ cần sau một lần tắm trắng, bạn sẽ có ngay một làn da trắng sáng và đặc biệt là không bắt nắng”. Điều này, bạn nên cẩn trọng vì không phải phương pháp tắm trắng nào và cơ sở tắm trắng nào cũng an toàn cho da bạn.

Làn da trắng là một trong các tiêu chí sắc đẹp của người châu Á trong đó có Việt Nam.

Các phương pháp để bạn có một làn da trắng chỉ sau một lần tắm thường dùng thuốc tẩy để lột da khiến da sẽ trắng ngay lập tức sau đó. Đây là một biện pháp phản khoa học, có thể gây những biến chứng về sau như ung thư da, da yếu, kém tươi sáng và đặc biệt có màu trắng tái như người ốm. Thuốc tẩy thường có các chất như thủy ngân, hydroquinone… mà thủy ngân là độc còn hydroquinone đã có khả năng gây ra bệnh bạch cầu. Thông thường, chất này có thể sẽ gây mẩn ngứa hoặc thâm đen từng vùng, rất khó tẩy.

Nếu đã tránh nắng triệt để mà làn da vẫn không trắng hồng như ý, bạn gái có thể tham khảo các phương pháp tắm trắng. Theo chuyên gia da liễu để cải thiện toàn diện làn da sậm màu có thể dựa vào các tiêu chí sau:

Phương pháp tắm trắng an toàn là phải loại bỏ các tế bào chết, thâm đen sần sùi trên bề mặt da, không phải lột, tẩy đi lớp da bên ngoài.

Bổ sung dưỡng chất để tăng cường hoạt chất làm trắng nuôi dưỡng da đồng thời kiểm soát và hạn chế sự phát triển của hắc tố melanin.

Làn da phải sáng lên một cách từ từ sau một liệu trình làm dịch vụ và duy trì lâu dài sau đó.

Phương pháp tắm trắng hiệu quả phải đảm bảo không làm da yếu đi so với trước khi tắm trắng.

Sắc diện da sau khi tắm trắng phải sáng hồng chứ không trắng bệch. Da mịn màng, tươi mát, không rít và lốm đốm, loang lổ.

Làm được điều này, tắm trắng sẽ làm da sáng lên và không gây bất cứ tổn hại gì cho làn da.

Bạn nên thoa kem chống nắng mỗi khi ra ngoài và lựa chọn các mỹ phẩm an toàn.

Tại Mxinh, liệu trình làm trắng da với phương pháp và các loại mỹ phẩm an toàn được sản xuất tại Mỹ và Autralia. Những loại mỹ phẩm với thành phần 100% chiết xuất từ thảo dược là giải pháp an toàn sẽ làm da bạn sáng lên từ từ và bạn phải thực hiện từ 5-6 lần trở lên mới có kết quả. Do đó, bạn sẽ được Mxinh đảm bảo kết quả cho làn da sáng trắng chỉ sau 7-10 ngày.

Với da có xuất hiện những đốm đen, vết xỉn màu, bạn có thể tham khảo cách tắm trắng bằng phương pháp ủ nóng và sử dụng máy móc hiện đại kết hợp các loại tinh chất từ thiên nhiên, tăng cường dưỡng chất, kích thích sản sinh tế bào mới thay thế dần các tế bào da bị xỉn màu. Phương pháp này giúp bạn có một làn da mới trắng hồng và mịn màng tự nhiên. Việc giữ gìn da sau khi tắm trắng là một điều rất quan trọng. Bạn nên thoa kem chống nắng mỗi khi ra ngoài và lựa chọn các mỹ phẩm an toàn, chứa các chất acid giúp tẩy đi lớp da cũ, để lộ ra lớp da phía dưới sáng hơn.

Phương pháp ủ nóng và sử dụng máy móc hiện đại kết hợp các loại tinh chất từ thiên nhiên sẽ sản sinh tế bào mới thay thế dần các tế bào da bị xỉn màu.

Quy trình tắm trắng toàn thân tại Trung tâm Điều trị & Chăm sóc da Mxinh gồm:

Bước 1: tẩy tế bào chết toàn thân bằng sản phẩm của Autralia.

Bước 2: sau khi lau sạch lại cơ thể, da bạn sẽ được đắp mặt nạ làm trắng da toàn thân của hãng Rare Extracts (Mỹ).

Bước 3: ủ nóng trong máy quấn nóng của Thụy Sĩ cho tinh chất trắng da thẩm thấu vào sâu dưới da.

Bước 4: thoa hỗn hợp vitamin C, sữa bột, mật ong nguyên chất và tinh dầu oliu làm trắng mịn da lên toàn thân.

Bước 5: xông nóng trong phòng xông hơi Sauna với các tinh dầu thư giãn như: quế, oải hương, bạc hà, Lily, hoa hồng...

Bước 6: thoa lại một lớp nạ từ thiên nhiên và quấn nóng lại với máy của Thụy Sĩ.

Bước 7: massage lại bằng tay 10 phút với tinh dầu làm mịn, săn chắc cho da.

Bước 8: thoa nhẹ nhàng một lớp kem dưỡng trắng da toàn thân của hãng Rare Extracts (Mỹ).

Minh Thảo