Tái tạo làn da trắng sáng, đều màu sau ba tuần

Ưu điểm trải nghiệm giải pháp Twinkle Skin là nhẹ nhàng, sử dụng dược liệu quý hiếm và thấy rõ hiệu quả ngay khi kết thúc liệu trình.

Vấn đề tiền lão hóa ở tuổi sau 25

Sở hữu làn da trắng hồng, đều màu và ẩm mịn... là mong muốn của nhiều chị em. Tuy nhiên, từ tuổi 25 trở đi, làn da phụ nữ phải đối mặt với nhiều vấn đề tiền lão hóa. Tuổi tác gia tăng, nội tiết tố thay đổi khiến da dễ hư tổn, tàn nhang, nếp nhăn, chùng nhão.

Môi trường nắng nóng, ô nhiễm, trang điểm bí bách, vệ sinh kém... cũng khiến da dễ mất nước, khô sần, bong tróc, thâm sạm, kém sáng, loang lổ không đều màu. Khi gặp phải những vấn đề trên, những loại kem dưỡng cao cấp hay quá trình chăm sóc da cẩn thận trước đó không còn tác dụng.

Làn da trắng sáng, mịn màng và căng mướt là niềm mơ ước của nhiều chị em.

Nắm bắt mong muốn cải thiện làn da sáng mịn, đều màu, Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury giới thiệu liệu trình tái tạo da Twinkle Skin nhanh chóng sau ba tuần.

Quy trình ba buổi tái tạo làn da trắng sáng Twinkle Skin

Twinkle Skin là gói liệu trình tổng hợp nhiều hình thức trị liệu, hồi sinh làn da bằng công nghệ cao hiện đại. Chuỗi quá trình tái tạo, thanh lọc và biến đổi làn da này diễn ra theo chiều hướng tích cực trong thời gian ngắn. Trong đó, các kỹ thuật công nghệ cao giúp da loại trừ hư tổn, tẩy sạch tế bào chết cùng chất độc ùn ứ. Các công nghệ này cũng đưa dưỡng chất vào sâu bên trong da, đẩy nhanh quá trình hấp thụ của các tế bào biểu bì, kích thích nuôi dưỡng da trắng hồng, tươi mịn từ sâu bên trong.

Liệu trình Nano White cung cấp những dưỡng chất quý từ collagen, vitamin...giúp da tái tạo sáng hồng, mịn màng từ sâu bên trong.

Quy trình ba giai đoạn tác động chuyên sâu của liệu trình Twinkle Skin tại Dencos Luxury gồm:

Tuần một: thanh lọc, giải độc và nuôi trắng da bằng liệu pháp Nano White

Đây là liệu trình đào thải độc tố da, trị thâm sạm, nám nhẹ và dưỡng trắng da bằng cách cung cấp các dưỡng chất collagen, vitamin A, vitamin E, acid amin... được chiết xuất từ noãn thực vật. Các tinh chất nano khi tiếp xúc với màng biểu bì sẽ lập tức phân chia thành các phân tử cực nhỏ, thẩm thấu sâu vào da, kích thích đào thải hắc sắc tố và phục hồi làn da trắng sáng trở lại.

Liệu trình Laser SR giúp loại bỏ tình trạng da kém sáng, không đều màu...

Tuần hai: tái tạo, làm đều màu da bằng liệu pháp ánh sáng Laser SR

Công nghệ Laser SR ứng dụng bước sóng năng lượng thông minh và ánh sáng, có khả năng loại bỏ các vết đốm hắc tố trên bề mặt, làm đồng đều màu da, tẩy sạch lớp tế bào già cằn cỗi, khôi phục chức năng của các tế bào hư tổn.

Ngay khi tiếp xúc với bề mặt da, công nghệ Laser SR có thể hàn gắn kết cấu collagen, elastin đứt gãy, kích thích sản sinh thêm collagen, tái tạo tế bào mới, đồng thời tăng độ săn chắc, mịn màng và không gây tổn thương da.

Liệu trình tảo White-up giúp nuôi dưỡng da trắng mịn chuyên sâu. Hiện dịch vụ này được Dencos Luxury ưu đãi 50% chi phí.

Tuần ba: loại bỏ hắc sắc tố, dưỡng trắng chuyên sâu bằng liệu trình tảo White Up

Liệu trình tảo White Up cải thiện tình trạng nám sạm, xỉn màu, dưỡng trắng da bằng dòng dược mỹ phẩm cao cấp từ Hàn Quốc - chứa nhiều vitamin A, C, E, Q10, B3, Hyaluronic Acid, collagen, EGF, Cu-gluconate… Dưỡng chất quý hiếm trong tảo White Up có khả năng chống oxi hóa, ngăn chặn hình thành hắc sắc tố gây nám, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới và làm da trắng hồng.

Ưu điểm của quá trình trải nghiệm giải pháp Twinkle Skin là nhẹ nhàng, thoải mái, sử dụng nguồn dược liệu quý hiếm, đem lại hiệu quả ngay khi kết thúc liệu trình. Sau ba tuần, bạn có thể nhận thấy bề mặt da căng bóng, sáng hồng, các vết thâm sạm và tình trạng không đều màu mờ dần.

