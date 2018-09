Tái tạo làn da loại bỏ sẹo rỗ

Với sự hỗ trợ của công nghệ đặc trị sẹo tiên tiến Intensif, sẹo rỗ lâu năm có thể cải thiện với hiệu quả lên đến 80%.

Da mặt khá nhạy cảm, do đó những tổn thương từ việc nặn mụn sai cách, di chứng của mụn trứng cá hay bệnh thủy đậu nếu không điều trị đúng cách dẫn đến việc hình thành sẹo rỗ. Theo nguyên tắc thông thường, khi bề mặt da gặp những tổn thương dạng nhẹ thì các lớp biểu bì sẽ tự động tiết ra dưỡng chất cần thiết để làm lành và khô bề mặt da tại vị trí đó. Riêng đối với những tổn thương dạng nặng như sẹo rỗ do mụn hoặc thủy đậu gây nên thì cấu trúc da lại mất đi khả năng tự tái tạo, để san lấp những lỗ hổng do khoang sẹo đã bị đào sâu quá mức.

Sở dĩ sẹo rỗ khó điều trị hơn các loại tổn thương khác là do kết cấu sẹo tương đối vững chắc, các chân sẹo theo thời gian và tác động cơ học có cơ hội ăn sâu vào biểu bì, lâu ngày tạo thành những tổn thương sâu rộng. Do đó, để khôi phục lại toàn diện cấu trúc da và làm dịu đi những tổn thương do việc điều trị mụn, bệnh thủy đậu không đúng cách cần có phương pháp đặc trị chuyên biệt có khả năng chữa lành tổn thương do các mô sẹo lâu năm gây ra. Ra đời vào năm nay, liệu trình đặc trị sẹo tiên tiến Intensif tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury được đánh giá cao trong công nghệ xóa sẹo rỗ.

Sẹo rỗ thường có kết cấu khá vừng chắc, ăn sâu vào tận chân gốc.

Intensif - đặc trị sẹo rỗ

Liệu trình điều trị sẹo rỗ của công nghệ Intensif được xây dựng một cách chi tiết và khoa học. Tùy theo mức độ tình trạng sẹo rỗ ở mỗi người, các bác sĩ sẽ tiến hành xây dựng một phác đồ điều trị riêng biệt tùy theo mức độ sẹo rỗ nặng hay nhẹ. Ứng dụng theo quy chuẩn tiên tiến và hiện đại, Intensif được đánh giá cao nhờ khả năng tác động toàn diện, phù hợp mọi làn da kể cả làn da nhạy cảm. Nếu như các công nghệ khác chỉ mang tính tác động bề mặt thì Intensif mang lại hiệu quả tác động sâu nhờ sự kết hợp của đầu kim cực nhỏ và sóng tần số vô tuyến.

Đầu điều trị tay cầm được thiết kế với bộ nhận diện năng lượng thông minh nên không gây bỏng rát, không làm tổn thương da khi điều trị.

Đầu tiên, đầu máy Intensif sẽ nhận nhiệm vụ tác động trực tiếp vào vùng cần điều trị với kích thước nông sâu được xác định một cách cụ thể. Cùng với đó, sóng tần vô tuyến với nguồn năng lượng dồi dào sẽ được thâm nhập vào trong lớp trung bì thông qua tác động của 25 đầu kim cực nhỏ. Nhờ sự tích hợp bộ phận nhận diện năng lượng thông minh, những đầu kim này sẽ tạo ra những tác động nhẹ nhàng, an toàn vào vùng da bị sẹo rỗ không gây bỏng rát và không làm tổn thương da. Song song đó, tác động này sẽ kích thích những vùng tổn thương để hệ thống tổ chức biểu mô có điều kiện tái tạo dưỡng chất hỗ trợ việc làm đầy những vết sẹo, nhờ đó tái tạo tế bào da ở phạm vi sâu rộng, điều trị sẹo từ sâu chân gốc.

Hiệu quả phục hồi và cải thiện sẹo rỗ của Intensif

Là một trong những phương pháp mới trong điều trị sẹo rỗ, Intensif mang lại hiệu quả cao hơn các công nghệ cũ.

Cải thiện tình trạng da ngay từ lần điều trị đầu tiên: đạt kết quả khả quan sau một vài lần trị liệu tiếp theo,

Các vết lõm, rỗ trên da sẽ được lấp đầy dần được bổ sung collagen từ sâu bên trong: cải thiện tình trạng da khô ráp, sần sùi.

Phục hồi và se khít lỗ chân lông: giúp da căng mịn, tươi tắn, hồng hào, giảm thô ráp, sần sùi.

Không gây tổn thương, rút ngắn thời gian phục hồi: không gây đóng vảy, tróc mày, giảm nguy cơ tăng sắc tố ở những người da sạm màu.

Cải thiện rõ tình trạng sẹo trên khuôn mặt: sẹo nhẹ có thể giảm từ 80% đến 90%, sẹo nặng giảm từ 75% đến 85%.

Công nghệ Intensif được chứng nhận an toàn, không gây tác dụng phụ, không biến chứng, có thể sinh hoạt bình thường ngay sau khi điều trị. Tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury bạn sẽ được đội ngũ y bác sĩ thăm khám và tư vấn miễn phí để có thể lựa chọn được phương pháp phù hợp và xây dựng phác đồ điều trị riêng biệt.

