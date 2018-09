Tác dụng của việc nhịn ăn ngắt quãng

Nhịn ăn ngắt quãng là nhịn hoặc giảm lượng đồ ăn, uống nhằm giảm calorie dung nạp vào cơ thể trong một quãng thời gian nhất định.

Nhiều nghiên cứu tại Mỹ cho thấy “Nhịn ăn có tác dụng phòng và chữa bệnh hơn nhiều loại thuốc” như giảm cân, hạ huyết áp, giảm cholesterol, tăng tuổi thọ, giảm oxy hoá, kiểm soát khẩu vị, kiểm soát đường trong máu, giảm viêm.

Một số nghiên cứu về việc nhịn ăn.

Nhịn ăn được dùng hàng nghìn năm qua cho nhiều mục đích. Nhiều người nổi tiếng chọn nhịn ăn thay cho nhiều chế độ ăn kiêng và tập thế dục. Một trong những chế độ được ưa chuộng là nhịn ăn trong 48 giờ liên tục gọi là Two Day Fast.

Cơ thể chúng ta ở trong trạng thái “được ăn” (fed state) khi đang tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Trạng thái này bắt đầu khi ăn và kéo dài trong 3-5 giờ khi cơ thể tiêu hóa và hấp thụ. Khi trong trạng thái này, bạn rất khó đốt mỡ vì lượng insulin trong máu cao.

Sau 3-5 giờ cơ thể bước vào trạng thái “hậu hấp thụ” (post-absorptive state). Trạng thái này kéo dài 8-12 giờ đến khi cơ thể bước vào trạng thái “nhịn ăn” (fasted state). Cơ thể dễ dàng đốt mỡ hơn trong trạng thái nhịn ăn vì lượng insulin trong máu thấp, và có thể đốt mỡ mà trong trạng thái “được ăn” không thể đốt được.

Tác dụng của nhịn ăn với cơ thể.

Vì cơ thể chỉ rơi vào trạng thái nhịn ăn sau khoảng 12 giờ không ăn, trong cuộc sống hiện đại, rất ít khi chúng ta ở trong trạng thái này. Đây là một trong số những lý do nhiều người nhịn ăn ngắt quãng sẽ giảm cân. Nhịn ăn giúp đưa cơ thể vào trạng thái đốt mỡ. Quy tắc nhịn ăn này đòi hỏi bạn giãn cách khoảng thời gian giữa các bữa. Bạn cần ăn ít calo trong 8 tiếng và sau đó nhịn trong 16 tiếng.

Đó là lý do việc nhịn ăn ngắt quãng được nhiều chuyên gia khuyên khách hàng của mình nên áp dụng. Sản phẩm Cleanse Wonder được thiết kế để giải độc tố và hỗ trợ dinh dưỡng với việc nhịn ăn với nguyên liệu từ 3 nhóm chính: 10 loại nước hoa quả (đậm đặc);12 vitamin; một chất xơ không tiêu hóa được (5g mỗi liều uống).

Một liệu trình Cleanse Wonder chỉ trong vòng 48 tiếng, an toàn với cơ thể, không có tác dụng phụ. Dù không ăn trong vòng 2 ngày, bạn vẫn giữ được năng lượng và sức khỏe như bình thường. Đây là sản phẩm được nhiều sao Việt như Bằng Kiều, Hoa hậu Diệu Hoa, Á hậu Tú Anh tin tưởng sử dụng. Như một mũi tên trúng nhiều mục đích, uống Cleanser Wonder vừa giúp thải độc cho cơ thể, giảm cân, đẹp da vừa giúp bạn khỏe và trẻ hơn.

Sản phẩm Cleanse Wonder.

Cleanse Wonder được nhập khẩu từ Mỹ và phân phối bởi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phân phối H&H, tốt cho việc giữ gìn làn da khỏe đẹp sau giảm cân.

