Tác dụng của tảo Silic trong trị nám

Nám da là hội chứng phức tạp, gồm nhiều đốm nâu đỏ lan dần trên má và khắp khuôn mặt. Nếu không được chữa trị đúng cách và kịp thời, nám sẽ bám sâu vào lớp tế bào hạ bì.

Hoa hậu Thu Hoài - Tổng giám đốc hệ thống Viện thẩm mỹ Khơ Thị chia sẻ: “Làn da xỉn màu và những đốm nâu trên khuôn mặt sẽ làm mất đi vẻ đẹp vốn có, cũng như sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trang điểm. Công nghệ Silic tảo sống không chỉ phân giải độc tố làm đều màu da mà còn đặc trị nám lâu dài. Công nghệ được nghiên cứu dựa trên nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên, với thành phần chính là tảo Silic. Chính thành phần đặc biệt này đã tạo ra những hiệu quả bất ngờ cho quá trình tái tạo làn da của bạn”.

Theo đánh giá của bác sĩ da liễu Thu Sương (TP HCM): “Nám da là khi lớp biểu bì bị nhiễm sắc tố hoặc bị hư hỏng, đứt gãy do bức xạ mặt trời, dị ứng… Nếu da bạn thuộc loại nhạy cảm, da mỏng, tình trạng nám, sạm dễ xâm lấn hơn. Do đó, nếu không biết cách chăm sóc và điều trị kịp thời, những mảng nám sẽ ngày càng phát triển, gây nên những mảng nâu đỏ đậm, càng để lâu càng khó chữa trị. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cũng góp phần không nhỏ vào việc điều trị nám sạm của làn da. Bên cạnh đó, những bạn gái sử dụng nhiều mỹ phẩm sẽ có nguy cơ dễ bị nám, sạm thâm nhập hơn. Hóa chất được dùng nhiều trong mỹ phẩm làm trắng da, chống nắng, trị nám đều chứa một lượng chất tẩy nhất định. Ban đầu người dùng sẽ thấy da đẹp lên, sáng ra nhưng về lâu dài, da càng bị bào mòn, lớp da non mỏng manh càng dễ bị bắt nắng nhiều hơn nên nám dễ xuất hiện hơn. Đồng thời, hàm lượng thủy ngân trong mỹ phẩm có thể gây teo da và nám”.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, tảo Silic là công nghệ trị nám hiệu quả trong ngành y học thẩm mỹ. Với cấu tạo thành vỏ Silic sắc bén, khi gặp các sinh vật gây độc hại, cấu trúc nano Silic của tảo sẽ sinh ra tác dụng như máy nghiền, tiêu diệt nguy cơ gây độc đó. Vì vậy, khi được nghiên cứu đưa vào ứng dụng trong ngành thẩm mỹ, tảo Silic đã phát huy tác dụng tiêu độc đối với làn da con người. Ứng dụng này là một thành công của ngành thẩm mỹ.

Các chuyên gia nghiên cứu nghiên cứu, điều chế Tảo Silic

Những tinh thể li ti của tảo Silic có tác dụng tìm kiếm các tế bào hư tổn và phá vỡ cấu trúc lớp tế bào cũ yếu ớt, kích thích sản sinh những tế bào khỏe mạnh hơn, tăng nhanh số lượng collagen mới để da bạn khôi phục lại độ săn chắc và mượt mà. Những sắc tố melanin bị thanh tẩy trong quá trình này giúp da sáng mịn hơn trông thấy.

Bên cạnh đó, với chức năng tái tạo tế bào mới nhờ tinh thể siêu nhỏ, Silic tảo sống có thể phá vỡ các mô cơ dư thừa, đóng vai trò quyết định giúp tăng cường loại bỏ các vùng da chùng nhão và kích thích gốc collagen tại đó sản sinh mới, làm da săn chắc, đàn hồi cho gương mặt thon gọn hơn. Nhờ đó, da bạn không những được điều trị mọi loại nám, sạm mà còn khỏe mạnh, trẻ trung hơn.

Hiệu quả sau điều trị với công nghệ tảo Silic: đánh bay nám, sạm da chỉ sau một tuần, làn da căng mịn; chống lão hóa da, xóa nếp nhăn; điều trị mụn, đặc biệt xóa sẹo rỗ; ngăn ngừa các thương tổn da do chàm, dị ứng; thon gọn khuôn mặt, săn chắc các vùng cơ chảy xệ. Xem thêm chi tiết về công nghệ tại đây.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi điều trị nám bằng Tảo Silic

(Nguồn: Khơ Thị)