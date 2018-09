Tác dụng của kiwi với làn da

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Yến Thủy cho biết nếu chọn được loại trái cây phù hợp, cung cấp nhiều vitamin C như kiwi, làn da của chị em sẽ khỏe, đẹp hơn.

Vai trò của bữa ăn trong ngày rất quan trọng đối với sức khỏe lẫn vóc dáng, thậm chí là tinh thần, cảm xúc của mỗi người. Thực phẩm cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng này được tiêu hóa hấp thu vào trong cơ thể để tham gia xây dựng các cấu trúc mô cơ quan, thay thế tế bào chết và các hoạt động chuyển hóa khác.

Làn da bên ngoài cũng là một cơ quan sống, cần nhận đủ chất dinh dưỡng để liên tục tái tạo. Khi bạn cung cấp đủ dinh dưỡng thì sẽ có làn da đẹp, mịn, khỏe khoắn. Da không đủ dinh dưỡng, thiếu vitamin A hoặc vitamin B, C… sẽ bị khô bong vảy, dễ nhiễm trùng và mụn nhọt, lão hóa, chảy sệ.

Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu làn da mịn đẹp nhờ thường xuyên ăn kiwi.

Cung cấp Vitamin C tự nhiên bằng kiwi

Kiwi là một loại trái cây thuộc nhóm ít ngọt nhưng thành phần dinh dưỡng đa dạng. Ngoài lượng Vitamin C và chất xơ dồi dào, trái kiwi còn chứa hàm lượng các vitamin và khoáng chất cần thiết. Ngoài ra, kiwi còn chứa đến hơn 80 hoạt chất sinh học thiên nhiên với nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe và đặc biệt cho làn da khỏe đẹp.

Theo dữ liệu của Bộ nông nghiệp Mỹ về tiêu chuẩn dinh dưỡng (2015), một người trưởng thành cần khoảng 100mg vitamin C cho một ngày. Hàm lượng đến 93-105 mg vitamin C trong 100g trái kiwi tạo vị thơm đặc trưng đã khiến nó trở thành loại trái cây ưa thích của phái đẹp, so với 5mg vitamin C của 100g táo; 9mg vitamin C của 100g chuối, 59mg vitamin C của 100g cam. Một nghiên cứu của Carr AC (2013) chỉ ra rằng cơ thể con người có sự phản hồi tích cực với lượng Vitamin C dung nạp.

Vitamin C giúp sản xuất collagen, liên kết các cấu trúc cơ thể với nhau (mô liên kết, sụn khớp, dây chằng..), làm cho làn da sắn chắc, chống chảy sệ. Theo một tạp chí về kỹ năng điều dưỡng (Moores. J, 2013), Vitamin C cần thiết trong việc làm lành vết thương ngoài da.

Đặc biệt, vitamin C có chức năng miễn dịch giúp tăng sức đề kháng cơ thể, hạn chế nhiễm trùng và mụn nhọt phát triển trên da. Trong bữa ăn, nếu có vitamin C sẽ làm tăng hấp thu chất sắt có trong thức ăn giúp làn da hồng hào hơn.

Một trái kiwi cung cấp đủ 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày của một người trưởng thành. Thông thường, bạn nên ăn kiwi vào buổi sáng, để cơ thể dễ dàng hấp thu vitamin C.

Chế độ tập luyện khoa học cùng với việc bổ sung đầy đủ vitamin C bảo vệ sức khỏe của bạn từ bên trong.

Các công dụng khác của kiwi đối với da

Kiwi có chứa 83,1% là nước, cung cấp cho da một độ ẩm nhất định để duy trì độ mịn màng, chống khô nhăn. Với mức năng lượng cung cấp rất thấp là 56 kcal (tương đương với năng lượng một phần tư chén cơm trắng hay một quả chuối nhỏ). 100g kiwi không làm tăng mức năng lượng thu nhận nhưng lại chứa nhiều nước và xơ giúp no nê, là thực phẩm lý tưởng để chống thừa cân béo phì, hạn chế tình trạng “sần da cam” của da. Chất béo trong kiwi là các chất béo không no không chứa cholesterol xấu giúp giữ gìn lớp dầu trên da để chống mất nước, duy trì ẩm độ cần thiết cho da.

Một ngày 2 trái kiwi cải thiện nhanh làn da

Kiwi chứa nhiều carotenoid, lutein, zeaxanthin, isoflavon, polyphenol, vitamin C và vitamin E có tác dụng chống lão hóa, giúp làn da tươi tắn, trẻ trung và trắng trẻo hơn. Ngoài ra, lượng vitamin E, folate, vitamin B, vitamin K trong kiwi cũng rất dồi dào được nuôi dưỡng, bảo vệ và hạn chế bong tróc da.

Thêm vào đó, lượng đường trong kiwi không cao làm cho thực phẩm này không gây “nóng” cho người sử dụng nếu dùng nhiều. Vì vậy, khi bạn dùng mỗi ngày 1-2 quả kiwi sẽ cải thiện hiệu quả cho da.

Zespri Kiwi có nguồn gốc từ New Zealand. Hiện nay, Zespri Kiwi có hai loại kiwi tại thị trường Việt Nam: Kiwi Zespri SunGold (Vàng) và Kiwi Zespri Green (Xanh). Kiwi Zespri SunGold có lượng vitamin C gấp 3 lần quả cam cùng trọng lượng.

