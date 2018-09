Suy thoái collagen và cách trẻ hóa da

Hoạt động bất thường của các gốc tự do là nguyên nhân suy thoái collagen và dẫn đến tình trạng lão hóa da.

Theo khoa học, hoạt động bảo vệ của cơ thể bị rối loạn, quá tải lúc tuổi già và các tác động của môi trường sống sẽ sinh ra các gốc tự do. Đây là một dạng nguyên tử oxy không ổn định. Chúng sẵn sàng bám vào các phân tử xung quanh để trở nên ổn định. Với áp lực mạnh của cấu trúc điện tử đơn độc, gốc tự do tương tác với tất cả các phân tử của tế bào bên cạnh. Chúng phá vỡ và làm tổn thương cấu trúc tế bào, trong đó có collagen - thành phần chiếm đến 70% cấu trúc da. Thông thường, các phân tử của collagen đứng riêng nhau, nhưng khi bị các gốc tự do tấn công chúng sẽ gây nên những liên kết chéo, khiến cấu trúc căn bản của collagen bị xáo trộn. Hệ thống collagen bị đứt gãy rối loạn và ảnh hưởng lên cấu trúc da, tạo nên các nếp nhăn, khiến mô da chùng nhão và là nguyên nhân gây lão hóa.

Sự thất thoát, hư tổn collagen là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự lão hóa làn da.

Tái cấu trúc collagen để trẻ hóa da

Muốn trẻ hóa làn da, xóa mờ dấu hiệu nhăn nheo, chảy xệ, bạn cần khôi phục lại hệ thống collagen và đẩy lùi chúng khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Dựa trên cơ chế này, công nghệ trẻ hóa da không phẫu thuật Collagen 4D chính là phương pháp tái thiết hệ thống collagen mạnh mẽ và an toàn, thích hợp tái tạo làn da ở nhiều độ tuổi kể cả U40, U50. Công nghệ hoạt động theo nguyên tắc nhận diện và bổ sung collagen trực tiếp vào vị trí hư tổn của hệ thống chất nền, dưới dạng tái thiết mạng lưới collagen mới, có cấu trúc 4 chiều linh động. Mạng lưới này sẽ thay thế cho bộ khung cũ đã bị lão hóa, tiếp thêm sinh lực cho các tế bào, hạn chế được sự tấn công của các gốc tự do và quá trình oxy hóa. Đồng thời, các sợi collagen co kéo lại vùng da chảy xệ, giúp khắc phục tận gốc những dấu hiệu lão hóa.

Những sợi collagen giàu dưỡng chất thiết lập hệ thống mới, giúp làn da lão hóa được hồi sinh mạnh mẽ.

Ưu điểm của công nghệ collagen 4D

Phương pháp làm đẹp giúp loại bỏ nếp nhăn và da chảy xệ ở các vùng mắt, mặt, cổ, cải thiện 70-90% tình trạng chảy xệ cấu trúc vùng rãnh mũi, miệng và 50-70% tình trạng da thừa, sụp mí, mỡ bọng mắt. Công nghệ collagen 4D còn có tác dụng làm săn các bó cơ, tăng đàn hồi giúp thon gọn góc hàm, tạo gương mặt V-line. Tác động tái cấu trúc da từ bên trong giúp cải thiện sắc tố da và loại bỏ những dấu hiệu của tình trạng lão hóa như da khô mất nước hay lỗ chân lông to. Đồng thời, phương pháp giúp cải thiện cấu trúc da toàn diện, duy trì làn da căng, mịn, sáng hồng lâu dài.

Làn da trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 40 của diễn viên Thanh Thúy sau khi áp dụng công nghệ trẻ hóa bằng Collagen 4D.

Nữ diễn viên Thanh Thúy, đại sứ của Dencos Luxury và là khách hàng đã trải nghiệm liệu trình trẻ hóa da Collagen 4D cho biết: “Khi điều trị trẻ hóa da bằng phương pháp này, tôi không cảm thấy đau đớn, không chảy máu, sưng đau và cũng không có phản ứng phụ. Nhờ công nghệ, làn da của tôi luôn khỏe mạnh, săn chắc, mịn màng, không nếp nhăn. Điều này giúp tôi thêm tự tin và tươi trẻ mỗi ngày”. Xem thêm tại đây.

