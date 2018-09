Sunplay ra mắt dòng sản phẩm mới

Sunplay mới với công thức cải tiến UVA Max Defense tạo màng chắn tia UVA tối đa giúp ngăn đen sạm, lão hóa, đồng thời giúp giữ ẩm và nuôi dưỡng làn da.

Công ty Rohto - Mentholatum giới thiệu dòng sản phẩm chống nắng Sunplay mới với công thức cải tiến UVA Max Defense tạo màng chắn tia UVA, ngăn đen sạm, nám da, lão hóa da sớm và tránh nguy cơ ung thư da. Chỉ số SPF cao giúp đánh bật tia UVB, bảo vệ da không bị bỏng rát, cháy nắng trong nhiều giờ liền. Ngoài ra, Sunplay còn bổ sung các loại vitamin giúp giữ ẩm và nuôi dưỡng làn da. Với khả năng chịu nước và mồ hôi cao, Sunplay giúp bạn hoàn toàn tự tin khi vận động liên tục ngoài trời hoặc dưới nước.

Dòng sản phẩm chống nắng Sunplay có 5 thành viên. Sunplay super block: SPF81, PA+++, chống nắng mạnh, dùng khi vận động liên tục ngoài trời hoặc dưới nước (công thức UVA Max Defense), 30g - 67.000 đồng một chai. Sunplay super cool: SPF50+, PA+++, chống nắng mạnh, giải nhiệt da, dùng khi vận động liên tục ngoài trời nắng nóng (công thức UVA Max Defense), 30g - 64.000 đồng một chai. Sunplay whitening uv: SPF50, PA+++, chống nắng hiệu quả cao, dưỡng da luôn trắng đẹp (công thức UVA Max Defense), 30g - 64.000 đồng một chai. Sunplay out - going: SPF50+, PA+++, chống nắng hiệu quả, dùng khi vận động liên tục ngoài trời, 30g - 57.000 đồng một tuýp. Sunplay baby mild: SPF35, PA++, chống nắng cho bé và da nhạy cảm, 30g - 64.000 đồng một chai. Khi sử dụng, bạn nên lắc kỹ Sunplay trước khi dùng; thoa Sunplay đều trước khi ra nắng, sau khi ra mồ hôi nhiều do tắm biển, leo núi, chơi thể thao… Ngoài ra, thoa sữa lại nhiều lần trong ngày để có hiệu quả chống nắng tốt hơn.

(Nguồn: Rohto)