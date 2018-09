Sửa mũi hếch theo phương pháp Hàn Quốc

Từ nhỏ, tôi đã rất mất tự tin vì chiếc mùi hếch của mình. Mong bác sĩ tư vấn giải pháp sửa mũi đẹp như sao Hàn.

Mũi hếch là tình trạng đầu mũi bị kéo lên phía trên hơn so với bình thường làm cho mũi ngắn lại, lỗ mũi thường nhìn thấy rõ khi đối diện. Mũi ngắn, mũi hếch mất tính thẩm mỹ, về nhân tướng học mũi hếch thường là người không giữ được tiền của. Nguyên nhân của mũi hếch có thể là do di truyền, mũi co rút thứ phát do phẫu thuật trước đó.

Hàn Quốc là xứ sở nổi tiếng của nền công nghệ thẩm mỹ làm đẹp và nâng mũi là một trong những công nghệ phổ biến và được ưa chuộng nhất tại Hàn. Phẫu thuật nâng mũi như các diễn viên Hàn Quốc được xem là xu hướng làm đẹp của giới trẻ hiện nay. Nếu bạn tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra chiếc mũi của hầu hết sao Hàn đều có đặc điểm chung là dáng mũi có độ cong mềm mại hình chữ S, chạy từ góc trán đến đầu mũi, đầu mũi mềm mại phủ kín lỗ mũi, xương sống mũi nhỏ và cao vừa phải, lỗ mũi thon gọn. Đây đều là những đặc điểm nổi bật của công nghệ nâng mũi S-line 3D xứ Hàn.

Nâng mũi S-line 3D là phương pháp tích hợp nhiều ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của những phương pháp nâng mũi cũ. Một trong những đặc điểm nổi bật của nâng mũi S-line 3D là việc sử dụng chủ yếu sụn tự thân (sụn sườn, sụn tai, sụn vách ngăn…) để nâng mũi nên khắc phục triệt để tình trạng bóng đầu mũi, lộ chất độn, dị ứng với chất độn… của những phương pháp nâng mũi trước đây.

Với kỹ thuật S-line, chiếc mũi của bạn không chỉ được nâng cao, các bác sĩ sẽ tạo hình đầu mũi, thân mũi và trụ mũi nhằm mang lại dáng đẹp tự nhiên, thanh thoát với độ cao, đường nét hài hòa cho gương mặt của bạn, khắc phục hoàn toàn nhược điểm mũi hếch của bạn. Sự kết hợp với công nghệ 3D cho phép bạn có thể thấy trước dáng mũi sau khi điều chỉnh và đưa ra các ý kiến cá nhân để bác sỹ có thể dựng lên hình ảnh chiếc mũi hoàn hảo và như ý nhất cho bạn. Việc xây dựng trước hình ảnh chiếc mũi với thiết bị 3D cũng giúp đo vẽ chính xác tỉ lệ, kích thước mũi giúp các bác sỹ thao tác nhanh chóng và chính xác hơn khi tiến hành phẫu thuật. Xem chi tiết quy trình nâng mũi S-line 3D tại đây

Các sao Hàn xinh đẹp hoàn hảo nhờ chiếc mũi S-line.

Với những ưu điểm trên, nâng mũi S-line 3D ngày càng được ưa chuộng không chỉ riêng ở Hàn Quốc mà còn tại nhiều quốc gia châu Á và được nhiều khách hàng lựa chọn vì phương pháp mang lại những dáng mũi đẹp tự nhiên như chưa hề có sự can thiệp của dao kéo.

Dáng mũi đẹp hài hòa sau khi nâng mũi S- line 3D.

Tại Việt Nam nâng mũi S-line 3D được Thẩm mỹ viện Kangnam đưa vào ứng dụng phục vụ khách hàng. Với uy tín lâu năm trong lĩnh vực thẩm mỹ Hàn Quốc, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và dịch vụ chu đáo, Kangnam mang lại cho bạn dáng mũi đẹp hài hòa, tự nhiên và bảo hành trọn đời.

