Sửa mí hỏng sau phẫu thuật mắt to

Đây là một trường hợp tái phẫu thuật mắt to do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo thực hiện. Khách hàng đã được phẫu thuật cắt mí mắt ở Thái Lan trước đó 2 lần. Trước mổ: nếp mí to, bờ mí bên phải bị lật lên, mắt nhỏ không đều do tổn thương cơ nâng mi làm cho gương mặt trông lờ đờ, mất tự nhiên. Sau mổ: nếp mí nhỏ, cân đối 2 bên, tình trạng lật bờ mí đã được khắc phục, mắt to tròn làm cho gương mặt trông rất tươi trẻ. Đây cũng là một trong những ưu điểm của phẫu thuật mắt to.