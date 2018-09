Sửa mắt sụp mí một bên

Mắt em 2 mí khá to nhưng gần đây, không hiểu sao, một bên mí bị sụp xuống. Xin được tư vấn giải pháp khắc phục tình trạng này.

Mắt sụp mí là tình trạng khá phổ biến nên bạn không cần quá lo lắng. Sụp mí mắt có nhiều nguyên nhân. Có thể do tuổi tác khiến các cơ nâng mi bị lão hóa, chảy xuống, cũng có thể do cơ chế tích mỡ khiến mí mắt nặng và sụp xuống, đôi khi do bẩm sinh. Ở mức độ nào đó, mí mắt sụp chỉ gây ảnh hưởng đến vẻ đẹp thẩm mỹ, nhưng một số tình trạng mắt sụp mí nặng, mí mắt có thể che và gây cản trở tầm nhìn rất bất tiện.

Mắt sụp mí một bên khiến bạn kém xinh.

Để giải quyết tình trạng mắt sụp mí tạm thời, nhiều chị em lựa chọn giải pháp make up, sử dụng miếng dán kích mí để nâng mí mắt sụp, giúp mí mắt to, rõ ràng hơn. Tuy nhiên, quá lạm dụng make up có thể khiến tình trạng sụp mí trở nên tồi tệ hơn. Chịu đựng thêm gánh nặng từ miếng dán kích mí, keo dán, mascara… khiến cơ mí mắt càng dễ lão hóa, chảy xệ, mí mắt đã sụp lại càng sụp hơn.

Trường hợp mắt to và bị sụp mí một bên như bạn có thể dễ dàng khắc phục nhờ phương pháp cắt mí Hàn Quốc. Đây là một tiểu phẫu giúp cải thiện tình trạng mắt sụp mí khá hiệu quả. Trước khi thực hiện, bác sĩ sẽ tiến hành đo vẽ, đánh dấu tỉ mỉ vùng da thừa, mỡ thừa mí trên, định hình trước nếp mí mới. Với đôi bàn tay khéo léo, bác sĩ sẽ cắt bỏ lớp da chùng, mỡ thừa bằng tia laser đồng thời tạo một đường nhỏ trên mí mắt để tạo ra mí mắt thứ hai. Sau tiểu phẫu, bạn sẽ sở hữu đôi mắt 2 mí trẻ trung, đẹp tự nhiên. Xem chi tiết quy trình cắt mí Hàn Quốc tại đây.

Bác sĩ thăm khám cho khách hàng cắt mí mắt.

Quá trình cắt mí mắt Hàn Quốc được thực hiện bằng phương pháp laser hiện đại và khâu thẩm mỹ theo đường viền mí mắt nên không để lại sẹo, hạn chế tối đa xâm lấn, không gây tổn thương tới vùng mắt.

Để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ sau khi cắt mí, tức là mí mắt ở 2 bên cân đối, tránh tình trạng mí to, mí nhỏ, bạn nên chọn đơn vị thẩm mỹ uy tín, bác sĩ giàu kinh nghiệm để thực hiện cắt mí. Thẩm mỹ viện Kangnam ứng dụng các công nghệ thẩm mỹ tiên tiến từ Hàn Quốc cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn bởi đội ngũ bác sĩ giỏi, nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng sụp mí mắt hiệu quả. Tìm hiểu thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn về dịch vụ cắt mí Hàn Quốc tại đây.

Sao Hàn sở hữu mắt 2 mí đẹp nhờ công nghệ cắt mí mắt.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Kangnam Hàn Quốc)