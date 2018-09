Sửa lỗi những đôi mắt thẩm mỹ sai cách

Giải pháp khắc phục trường hợp phẫu thuật mắt hỏng bằng công nghệ chuẩn Hàn.

Đôi mắt là điểm nhấn trên khuôn mặt cũng như "tấm gương" để phản chiếu tâm hồn mỗi người. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn thẩm mỹ mắt để đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải kết quả sau thẩm mỹ nào cũng làm bạn hài lòng, đặc biệt là những trường hợp do bác sĩ thực hiện sai cách.

Mắt đã cắt trước đó nhưng không đều, xuất hiện nhiều da dư, mỡ thừa. Bác sĩ Choi thực hiện treo chân mày với đường mổ nằm khéo léo trong chân mày dưới nên không thấy sẹo.

Các chuyên gia nhận định có 7 loại vấn đề thường gặp sau phẫu thuật mắt: mắt không tự nhiên; mí quá to do bác sĩ cắt mí mắt theo phong cách cũ; hốc mắt sâu do lấy mỡ mí mắt quá nhiều; mí không đều, bên to bên nhỏ do bác sĩ không biết cân bằng mí trong quá trình phẫu thuật; mắt trợn do người phẫu thuật viên lấy quá nhiều da; mắt xếch lên do cố định nếp mi không chính xác; tạo sẹo xấu do dùng chỉ không chuẩn, đường rạch da quá dài.

Các phương pháp cắt mắt, bấm mí dễ thực hiện nhưng rất khó để đạt được độ tự nhiên, chuẩn xác. Hơn thế, công nghệ Hàn Quốc đích thực không chỉ dừng lại ở tạo mắt 2 mí mà còn xử lý toàn diện nhiều vấn đề về mắt khác phức tạp hơn như thẩm mỹ mắt to, nâng cơ đuôi mắt, mở rộng góc mắt, lấy mỡ bọng mắt…

Vì chỉ tập trung vào 2 kỹ thuật này, nên các trường hợp phẫu thuật mắt hỏng làm lại rất dễ bị chỉ định sai phương pháp khắc phục dẫn tới trường hợp ngày càng xấu hơn.

Các cơ sở thẩm mỹ chất lượng như Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW sẽ giúp bạn khắc phục tình trạng này. Là chi nhánh của Bệnh viện Jeong Won nổi tiếng tại Hàn, Thẩm mỹ Hàn Quốc JW được chuyển giao công nghệ phẫu thuật sửa chữa mắt hỏng từ đối tác theo phương thức nhượng quyền thương hiệu.

Tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi chuyển giao những công nghệ về mắt cho tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung.

Các ca phẫu thuật sửa mắt hỏng do thẩm mỹ sai cách tại JW do chính tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi (một trong những chuyên gia phẫu thuật mắt nổi tiếng tại Hàn Quốc, Giám đốc trung tâm mắt Bệnh viện Jeong Won) và tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung (Viện trưởng thẩm mỹ Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam) đảm nhiệm. Là những chuyên gia với sự trải nghiệm thực tế qua hàng nghìn ca phẫu thuật mắt hỏng, các bác sĩ luôn biết nhận diện lỗi phẫu thuật và tìm ra hướng khắc phục hiệu quả.

Áp dụng nhuần nhuyễn các công nghệ mắt toàn diện gồm nhiều kỹ thuật như cắt mắt, cải thiện hốc mắt sâu, phẫu thuật mắt to, nâng cơ đuôi mắt, lấy mỡ và da thừa mí trên mí dưới… Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ có can thiệp đúng mức và chính xác, giúp trả lại cho bạn đôi mắt tự nhiên, không còn lỗi phẫu thuật.

Một ca phẫu thuật mắt sụp mi bẩm sinh rất khó do bác sĩ Choi thực hiện. Sau phẫu thuật, mắt bạn đã đẹp tự nhiên đồng thời cải thiện thị lực.

Nếu mắt bạn có mí quá to, 2 mí không đều, thiếu tự nhiên, bác sĩ sẽ chỉ định cắt mí lại và xử lý đường nếp mí sao cho hài hòa. Nếu hốc mắt quá sâu bác sĩ sẽ tiến hành cải thiện tình trạng này và canh chỉnh lại đường mí mới cho phù hợp. Mắt xếch, bác sĩ sẽ mở rộng góc mắt ngoài, mắt cụp sẽ tiến hành nâng cơ đuôi mắt... Các biến chứng từ đó sẽ được xử lý hiệu quả.

