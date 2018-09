Sự thật 'đen tối' về phẫu thuật thẩm mỹ

20 lần chỉnh sửa suốt 20 năm khiến gương mặt Han Mi Ok từ trẻ trung, xinh đẹp trở nên sưng phù, xộc xệch, chi chít sẹo.

Nếu bạn có ý định "dao kéo" trong tương lai, điều quan trọng là bạn phải thật sự hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi năm, ngày càng nhiều người quyết định đi chỉnh sửa lại sắc đẹp để giải quyết "vấn đề" của bản thân. Tuy nhiên, một số trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ cho ra kết quả trái ngược và chỉ làm phát sinh nhiều vấn đề hơn.

Nhiều người quyết định phẫu thuật thẩm mỹ vì không hài lòng với bản thân.

Lý do chính khiến một người chọn lựa phẫu thuật là bởi họ không hài lòng với vẻ bề ngoài, điều này làm họ không hạnh phúc trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Những quảng cáo về chỉnh sửa sắc đẹp thường hứa hẹn rằng sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn, đem đến vẻ ngoài "hoàn hảo" sau khi thực hiện các thủ thuật.

Tuy nhiên, Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Anh đã kêu gọi lệnh cấm những quảng cáo loại này. Họ muốn những người tham gia tu sửa sắc đẹp (cả nam và nữ giới) hiểu được rằng, phẫu thuật thẩm mỹ không phải là câu trả lời thực sự trong việc cải thiện vẻ bề ngoài.

Rất nhiều bệnh nhân từng tham gia "dao kéo" cảnh báo những người khác nên suy nghĩ thật kỹ trước khi thực hiện, để tránh hối tiếc. Cụ thể như trường hợp ca sĩ Han Mi Ok, được xem là "thảm họa thẩm mỹ" tại Hàn Quốc khi gương mặt cô bị biến dạng. Gần 20 lần lên bàn phẫu thuật trong suốt hơn 20 năm đã khiến Han Mi Ok từ người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp trở thành chủ nhân của gương mặt sưng phù, xộc xệch và chi chít vết sẹo.

Han Mi Ok sau nhiều lần "làm đẹp". Ảnh: Nate.

Hiện tại, đầu của cô to gấp ba lần bình thường, khuôn mặt biến dạng vì silicon đọng từng khối lớn nhỏ sau lớp da, tâm trí bất ổn, có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Mới đây, Han Mi Ok đã tuyên bố: "Sẽ không để dao kéo đụng vào mặt thêm một lần nào nữa", bất chấp các bác sĩ khuyên cô nên chỉnh trang lại cho gương mặt bớt biến dạng. Trong lần góp mặt với chương trình Shocking Stories of the World, Han Mi Ok đã ngậm ngùi thừa nhận rằng sai lầm lớn nhất của đời cô là đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Thẩm Thúy Hằng nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoàn hảo, dịu dàng và đường nét thanh tú nhưng vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, càng về già, gương mặt bà càng biến dạng.

Tại một số thời điểm trong cuộc sống của bạn, rất có thể bạn không hài lòng với một hoặc nhiều phần trên cơ thể mình nhưng phẫu thuật thẩm mỹ không phải câu trả lời bạn cần. Nó chỉ càng khiến bạn càng thêm không hài lòng về cơ thể mình khi "càng sửa càng sai".

Vẻ bề ngoài liên quan đến những đánh giá của bạn về bản thân. Vì vậy, nếu bạn có vấn đề với vẻ ngoài, các đánh giá của bạn sẽ bị ảnh hưởng, từ đó gây ra sự mất tự tin. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hứa hẹn bạn sẽ tự tin ngay lập tức khi ca phẫu thuật thành công, tuy nhiên, chẳng ai thực hiện được lời hứa này.

Một thống kê chỉ ra rằng, 25% những người đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ đã có trải nghiệm hoặc phản ứng xấu, gây ra sự mặc cảm với bản thân.

Những người từng 'dao kéo' khuyên bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi tu sửa nhan sắc.

Nhiều người cho rằng, vấn đề liên quan đến vẻ bề ngoài có sự gắn kết đến những diễn biến tâm lý. Đây có thể là một quá trình không bao giờ kết thúc. Ngay khi một vấn đề liên quan đến vẻ bề ngoài được giải quyết, rất có thể bạn sẽ lại phát hiện ra một vị trí khác khiến mình không hài lòng.

Thay vì ngay lập tức chọn lựa việc "dao kéo", sao bạn không thử thay đổi cách nghĩ của bản thân? Việc thử thay đổi tư duy không chỉ tiết kiệm tiền bạc, mà còn lành mạnh và an toàn hơn.

Thái An