Sự kiện làm đẹp lớn nhất trong năm của JW

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung giới thiệu đội ngũ bác sĩ Hàn Quốc và trình bày kiến thức về phẫu thuật hàm móm, hô, đồng thời điểm qua những công nghệ làm đẹp mới hiện đại năm 2017 tại JW như. Phẫu thuật hàm hô: cắt Lefort I để đẩy hàm lùi về sau, lún lên trên giúp điều trị hô kèm hở lợi cùng lúc, cân bằng lại khớp cắn, đem lại sự tự tin cho khách hàng. Gọt mặt V line toàn diện: đánh giá đúng phần to của xương quai hàm hai bên bao gồm xương góc hàm, xương ngạnh hàm, xương cằm. Nếu xương to vùng nào thì can thiệp chỉnh xương vùng đó sao cho gương mặt trở nên hài hòa. Nâng ngực túi Nano Chip Motiva thế hệ mới 2016: bề mặt Nano mềm mại và con chip thông minh giúp bộ ngực đẹp tự nhiên, không biến chứng.