Soi hình xăm cá tính của sao Hàn

"Always keep the faith" (Luôn giữ vững niềm tin) là slogan cho thấy quan điễm sống vững vàng và cầu tiến của Jaejoong thành viên DBSK. Bên cạnh đó, anh chàng còn có 4 dòng chữ khá ấn tượng dưới gáy gồm:

Chính giữa sống lưng: TVfXQ Soul

Bên dưới: Hope to the end (Hi vọng đến giây phút cuối cùng) - Kinh thánh.

Bả vai trái: The pleasures of the mighty are the tears of the poor (Sự sung sướng của kẻ bề trên là nước mắt của những người khốn khó) - Ngạn ngữ Latin.

Bả vai phải: A song will outlive all sermons in the memory (Một bài hát tồn tại lâu hơn mọi thuyết giáo) - Giles, Henry.