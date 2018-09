Sỏi detox thực chất là chất béo kết hợp với nước bưởi

Chính việc uống nhiều dầu olive, đồng thời nạp nước ép bưởi, chanh cùng các thực phẩm bạn đã ăn tạo nên những viên sỏi nhiều sắc màu.

Thời gian gần đây, phương pháp detox bằng nước ép hoa quả trong một ngày được rất nhiều người quan tâm bởi nguyên liệu dễ kiếm, thời gian ngắn và cách thực hiện cũng đơn giản. Kết quả một số người thu được sau 24 giờ thanh lọc thường là cát hoặc những viên sỏi đủ màu sắc có kích thước từ nhỏ đến to. Tuy nhiên, đây chỉ là liệu pháp truyền tai nhau mà không dựa trên bất cứ cơ sở khoa học nào và có thể gây hại cho sức khỏe.

Nhiều người đang áp dụng thử thanh lọc bằng nước ép hoa quả và dầu olive.

Chia sẻ với Ngoisao.net, bác sĩ Huỳnh Phước Sang cho biết: "Đường mật bao gồm các ống mật trong gan, ngoài gan, túi mật và rất hay có sỏi do các chất trong mật đóng cặn tạo thành. Có nhiều loại sỏi đường mật, nhưng thường chúng chung sống hòa bình với cơ thể, chỉ gây tắc khi số lượng nhiều và lúc đó phải can thiệp bằng biện pháp mổ. Về cấu tạo, đường mật thông với ống tiêu hóa. Nơi đổ mật vào để tiêu hóa thức ăn là một lỗ rất bé, nên việc cục sỏi từ đường mật có thể lọt qua để đi ra ngoài là sự hy hữu hiếm có. Nếu có cách nào giúp túi mật, đường mật tăng co bóp để đẩy sỏi ra thì có thể là rất nguy hiểm, vì nó sẽ làm kẹt và tắc nghẽn đường mật, và đó cũng là nguyên nhân khiến bạn bị đưa lên bàn mổ".

Ngoài ra, ông còn cho rằng, trong nhiều thế kỷ qua, các hãng dược lừng lẫy thế giới đã nghiên cứu nhiều loại thuốc làm tan sỏi mật, thải sỏi mật không cần phẫu thuật mà kết quả gần như bằng không. Nếu có một phương pháp nào hiệu quả thật sự mà lại an toàn thì có lẽ rất đắt đỏ.

Tâm sự về lần thải độc bằng nước ép hoa quả và dầu olive trong một ngày, bạn Trương Tuyết Anh bật mí: "Mình và ông xã cùng detox nhưng mình bị hạ canxi, chóng mặt nên được nửa ngày đã nôn hết ra. Còn ông xã mình sức khỏe tốt hơn thì chịu được hết một ngày, kết quả là cho ra những viên màu vàng, xanh mềm, có thể dùng tay bóp nát. Để trong lọ không đậy nắp đến sáng hôm sau thì những viên này teo lại rất nhanh".

Ngô Hải Yến cũng vừa thử detox bộc bạch: "Mình cũng detox mà không ra sỏi cát. Theo mình, cách này chỉ giúp cơ thể lấy mỡ thừa tích tụ trong người chuyển thành năng lượng hoạt động".

Để chứng minh sỏi được "đãi" ra sau khi thải độc là sự kết hợp của thực phẩm bạn đã ăn với dầu thực vật (dầu olive) và axit (nước ép bưởi, chanh), một kênh truyền hình quốc gia của Nga đã thực hiện thí nghiệm trên gan lợn (vì kết cấu của gan lợn là giống gan người):

Thí nghiệm detox trên gan lợn Tóm tắt thí nghiệm: 2:40 - 5:50: Cắt ống mật ra để chứng tỏ ống mật chỉ rộng 5 mm nên việc cả một viên sỏi 2-3 cm chui ra từ đây là chuyện không thể có. Tiếp theo, cắt gan ra để xem trong gan có nơi nào chứa được những viên sỏi to như vậy không và cũng không thấy. 7:00 - 9:20: Dàn dựng lại quá trình detox trong cơ thể bằng cách lần lượt đổ dầu olive, sau đó là nước chanh, mật xanh vào bình thuỷ tinh và lặp lại vài lần vì khi detox theo cách này người ta cũng uống nước ép hoa quả nhiều lần. Tiếp theo là làm ấm dung dịch đó và bỏ vào bình giữ nhiệt vài tiếng (tương đương với thời gian bạn ngủ sau khi uống ly dầu olive cuối cùng). Vì thí nghiệm chỉ dài hơn 10 phút nên chuyên gia chuẩn bị một bình khác tương tự, đã được giữ ấm trong vòng mấy tiếng từ trước. 9:25 - 10:10: Kết quả của thí nghiệm là xuất hiện 5 viên sỏi màu xanh. Và kết luận đưa ra là: Những viên sỏi này được hình thành từ thực phẩm bạn đã ăn kết hợp dầu thực vật (dầu olive) và axit (nước ép bưởi, chanh).

