Sở hữu mũi dọc dừa nhanh chóng sau 15 phút

Tháng 8 này, Dencos Luxury ưu đãi 15% chi phí nâng mũi bằng hoạt chất sinh học Filler, giúp bạn nhanh chóng sở hữu mũi đẹp, thanh thoát.

Tạng người nhỏ nhắn, mắt một mí, tóc đen, yếu tố gen di truyền còn quy định một đặc điểm nhận diện của nhiều người châu Á là chiếc mũi tẹt, thấp và to bè. Dù là dáng mũi đặc trưng của người Việt nhưng chiếc mũi này lại là nguyên nhân khiến phái đẹp lẫn cánh mày râu mất đi vẻ tự tin với diện mạo của mình.

Nhận diện dáng mũi tẹt - mũi dọc dừa

Mũi tẹt: thường gặp ở người có sóng mũi thấp, xương mũi to bè, đầu mũi lớn, cánh mũi rộng. Những đặc điểm này khiến tổng thể khuôn mặt không được thon gọn, đường nét bị nhạt nhoà. Người sở hữu dáng mũi này thường có khuôn mặt to, tròn và già hơn so với tuổi. Ngoài ra, theo cái nhìn của các nhà nhân tướng học, mũi tẹt được xem là dáng mũi “hung tướng” thường mang lại vận mệnh không tốt.

Mũi tẹt khiến khuôn mặt kém thon gọn và trông già hơn so với tuổi.

Mũi dọc dừa: chia khuôn mặt thành 2 nửa cân bằng. Khi nhìn trực diện, chiếc mũi phải đạt được tiêu chí sống mũi cao, đầu mùi tròn, cánh mũi thon. Đồng thời, khi nhìn nghiêng mũi phải có độ cong hình chữ S tự nhiên từ sống mũi đến đầu mũi. Với chiếc mũi này gương mặt bạn sẽ trở nên thanh tú và có điểm nhấn. Những ai may mắn sỡ hữu mũi dọc dừa được coi là người có tướng phú quý, thông minh, lanh lợi và thành công trong con đường sự nghiệp.

Nếu không may mắn sở hữu được nét đẹp trời phú với chiếc mũi dọc dừa thì các công nghệ thẩm mỹ hiện đại sẽ là công cụ hỗ trợ bạn trong việc tạo dáng đúng chuẩn một chiếc mũi đẹp. Tại Dencos Luxury, chất gel đệm đầy sinh học có tên Filler được biết đến với khả năng "biến hóa" chiếc mũi tẹt thành chiếc mũi dọc dừa chỉ sau 15 phút.

15 phút “biến hoá” mũi tẹt thành mũi dọc dừa

Filler là một hoạt chất làm đầy không vĩnh viễn tồn tại dưới dạng gel với thành phần cấu tạo khoảng 98% là nước muối sinh lý. Chất gel đệm đầy này có tính chất và kết cấu giống dược liệu Hyaluronic trong cơ thể người, do đó có thể dễ dàng xâm nhập vào những vị trí mô mũi thấp, lõm, đầu mũi to bè chỉnh sửa khuyết điểm từ đầu, mũi, cánh. Dựa trên đặc điểm cấu tạo tự nhiên của chiếc mũi tẹt, Filler sẽ giữ nhiệm vụ đỗ đầy các mô rỗng, nâng đỡ và làm đầy sống mũi theo dáng mũi dọc dừa đúng chuẩn.

Chỉ 7,48 triệu đồng, bạn sẽ sở hữu ngay chiếc mũi dọc dừa thanh thoát sau 15 phút bằng hoạt chất Filler cao cấp.

Sau khi được đưa vào vùng mũi bằng một mũi tiêm nhẹ nhàng, Filler sẽ được định hình chắc chắn và phát huy tác dụng nâng đỡ ngay tại vị trí đó. Để tăng hiệu quả tồn tại của hoạt chất này trong cơ thể người, dòng Filler cao cấp còn tăng ứng dụng ức chế Hyaluronidase nội sinh, tăng sinh collagen và Hyaluronic Acid giúp hoạt chất này duy trì trong cơ thể từ một đến 2 năm.

Sau 15 phút, chiếc mũi dọc dừa sẽ được định hình chuẩn xác trên khuôn mặt. Phương pháp này không đụng chạm đến mô xương, không bóc tách mô, không cắt rạch da thịt và đã được kiểm định, đạt chứng nhận an toàn.

Mừng sinh nhật lần thứ 6, Dencos Luxury giảm giá 15% cho tất cả khách hàng khi thực hiện dịch vụ nâng mũi không phẫu thuật bằng Filler. Xem chi tiết tại đây.

Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng xinh đẹp và toả sáng hơn nhờ chiếc mũi thanh thoát, đẹp tự nhiên.

Chào mừng tháng 8 - tháng Sinh nhật đặc biệt, Dencos Luxury tưng bừng tổ chức chương trình khuyến mãi lớn nhất và duy nhất trong năm 2015 với chủ đề “Thu vàng tri ân - Nhận ngàn ưu đãi” với những gói khuyến mãi: tặng ngay 17,6 triệu đồng cho tất cả khách hàng khi thực hiện dịch vụ không phẫu thuật tạo mặt V-line 60 phút; tặng từ 10 triệu đồng đến 60 triệu động và bộ mỹ phẩm từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng cho công nghệ căng da, trẻ hoá bằng chỉ. Cơ hội đượctư vấn miễn phí, giải đáp mọi thắc mắc về lĩnh vực thẩm mỹ cùng các chuyên gia tại Dencos Luxury và nhận ngay nhiều giải thưởng trải nghiệm dịch vụ có giá trị. Chương trình diễn ra từ ngày 1/8 đến 31/8. Xem thêm tại đây.

