Sở hữu mũi cao thon, cằm V line sau 10 phút

Chỉ bằng một mũi tiêm nhỏ trong 20 phút, chất làm đầy Juvederm sẽ giúp chiếc mũi của bạn cao hơn và cằm đầy thanh thoát quyến rũ.

Bên cạnh đôi mắt to tròn, nếp mi cong cong, đôi môi trái tim quyến rũ thì chiếc mũi cao thanh tú cùng chiếc cằm đầy đặn tạo ấn tượng cho phái đẹp. Bạn có thể sở hữu mũi cao thon và cằm đầy mà không xâm lấn an toàn với chất làm đầy Juvederm.

Chiếc mũi cao, chiếc cằm đầy tạo nên vẻ đẹp hài hòa toàn diện cho gương mặt người phụ nữ.

Sản phẩm Juvederm là phát minh của Tập đoàn Allergan The Science of Rejuvenation (Mỹ), được FDA chứng nhận an toàn và hiệu quả. Sản phẩm cũng được Bộ Y Tế Việt Nam cấp phép lưu hành. Thành phần chính trong sản phẩm sử dụng Axit Hyaluronic (HA) tương tự hợp chất HA trong cơ thể con người. Trong cơ thể, HA liên kết với nước, có thể hoạt động như một chất bôi trơn và giảm xóc ở các bộ phận chuyển động của cơ thể như khớp, hỗ trợ việc vận chuyển các chất dinh dưỡng, điều chỉnh cân bằng nước trong da. Juvederm được tạo thành bởi công nghệ Hylacross và Vycross, nâng nồng độ HA lên đến 24mg mỗi ml. Đây là mức nồng độ cao trong các filler HA giúp cho khối HA trở nên săn chắc và tồn tại lâu dài trên mô da từ 2-3 năm.

Quy trình tiêm nâng mũi và cằm với Juvederm tại Khơ Thị.

Với một mũi tiêm siêu nhỏ, những khuyết điểm của một chiếc mũi gồ xương, mũi thấp tẹt và chiếc cằm ngắn sẽ ngay lập tức sửa lành. Juvederm sẽ đổ đầy những mô khoang đã được xác định trước như sống mũi, cạnh mũi, chóp mũi, đỉnh cằm…khiến những vị trí này trở nên cao hơn, đầy hơn như mong muốn. Juvederm không có khả năng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác nên khi tiêm vào da sẽ cho kết quả chính xác ngay vùng cần điều trị.

Một số ưu điểm của Juvederm

Nâng cao sống mũi, đầu mũi, xóa khuyết điểm mũi gồ xương hoặc mũi gãy, chỉnh đầu mũi nhỏ được tròn trịa hơn; chỉnh cằm ngắn, cằm lẹm được dài hơn chỉ với một mũi tiêm trong 10-20 phút.

Vùng cằm trở nên đầy đặn, cân đối với gương mặt, không có sẹo ở dưới cằm.

Mũi và cằm sẽ vừa có được độ cao, thẳng, đầy đặn, không bị biến dạng hoặc cong vẹo nếu như bị va đập hay chấn thương.

Kết quả thấy ngay sau một lần tiêm.

An toàn, không bóc tách nên không gây chảy máu, không đau đớn.

Không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Hình ảnh trước và sau của nhân viên Viện thẩm mỹ Khơ Thị sau tiêm nâng mũi và cằm với chất làm đầy Juvederm.

