Sở hữu môi trái tim quyến rũ

Thẩm mỹ hiện đại có thể giúp bạn tạo hình môi trái tim ngọt ngào, gợi cảm như Sohee, Phạm Băng Băng một cách an toàn và hiệu quả.

Môi trái tim là một trong những nét đẹp chuẩn mực của phụ nữ Á Đông bởi vẻ chúm chím, nữ tính nhưng cũng đầy gợi cảm và cuốn hút. Thực chất đây là tên gọi ví von cho dáng môi có độ cong, mọng vừa phải. Khi nhìn nghiêng khuôn mặt sẽ thấy môi trên và môi dưới khép lại thành hình trái tim. Để có dáng hình như vậy, bờ môi trên phải có mấu lồi nằm gợn lên ở chính giữa (thẳng hàng cùng với chóp mũi và rãnh giữa của mép trên môi). Đồng thời, bờ môi dưới phải có sự căng mọng nhất định, viền môi dưới đi từ khóe môi trái sang thường có dáng cánh cung. Không phải ai sinh ra cũng may mắn có được cấu tạo cơ môi chuẩn như vậy, hơn nữa môi trái tim cũng không thể được tạo ra bằng cách chăm sóc, uốn nắn tự nhiên. Do vậy, các bác sĩ tại Dencos Luxury sẽ chia sẻ 2 giải pháp tạo hình môi trái tim an toàn và hiệu quả cho chị em.

Ca sĩ - diễn viên Sohee là một trong những mỹ nhân Hàn Quốc có đôi môi trái tim đẹp biểu tượng.

Cải thiện dáng môi bằng Revofil

Với những đôi môi bị lão hóa, khô, xỉn màu hoặc viền môi nhạt, thể tích môi mỏng, các bác sĩ sẽ cải thiện bằng Revofil. Đây là một chất làm đầy không vĩnh viễn, có cấu trúc và tính chất như acid hyaluronic trong cơ thể người, có tác dụng liên kết trực tiếp với chuỗi axit amin, tăng thêm sự ổn định và đàn hồi của chất gel. Revofil sẽ được tiêm khéo léo vào môi, lập tức đổ đầy thể tích môi, xóa mờ các nếp nhăn, đẩy nhân trung (Philtrum) cao hơn, giúp môi thêm căng mọng, đầy đặn. Chỉ với một lần thực hiện, liệu pháp sẽ giúp trẻ hóa đôi môi cho phái đẹp, làm hồng môi tự nhiên, giảm thâm đen, đường viền môi và dáng môi trái tim hiện rõ hơn.

Revofil được lựa chọn vào thủ thuật tạo dáng môi bởi không có khả năng di chuyển, không thể tràn sang các vùng da khác, đảm bảo an toàn. Đồng thời, chất làm đầy này cũng có mức độ tương thích khá cao với cơ thể, không gây tác dụng phụ và biến chứng. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện tạo dáng môi này chỉ mất khoảng 20 phút, không đau đớn, không để lại dấu vết. Xem chi tiết tại đây.

Sau khi xác định chính xác tình trạng môi và vẽ cấu trúc môi chuẩn, các bác sĩ sẽ thực hiện giải pháp thích hợp và an toàn cho bạn.

Tạo hình môi trái tim vĩnh viễn

Có nhiều người mấu lồi ở giữa môi trên và nhân trung quá mờ nên không thể tạo dáng môi trái tim bằng cách thông thường mà cần phải dùng tiểu phẫu để tạo hình vĩnh viễn. Nếu Revofil thích hợp với những đôi môi lão hóa hoặc đường nét không rõ nét, thì tạo hình môi bằng tiểu phẫu cần cho đôi môi khiếm khuyết bẩm sinh, cho hiệu quả lâu dài. Các bác sĩ sẽ tạo ra một gợn nhỏ và mấu lồi ở giữa môi trên, đẩy cao - tạo viền nhân trung rõ nét, đồng thời, làm đầy - cong môi dưới. Từ đó, hình dáng trái tim của đôi môi mới sẽ hiện rõ. Ngoài ra, để làm đầy mọng môi vĩnh viễn, bạn sẽ được kết hợp cấy mỡ tự thân vào môi, không dùng hoạt chất bên ngoài và tồn tại thích ứng trong thể tích môi.

Không đau, không để lại dấu vết thẩm mỹ và sở hữu ngay đôi môi trái tim đẹp tự nhiên là hiệu quả được cam kết tại Dencox Luxury.

Không giống như các phẫu thuật khác, tạo hình môi được thực hiện tương đối đơn giản, khéo léo và không mất nhiều thời gian. Chỉ sau khoảng 15 ngày, đôi môi sẽ trở nên tự nhiên với đường dáng trái tim rõ nét, không sẹo, không dấu vết dao kéo. Các bác sĩ sẽ cam kết phương pháp không gây ra biến chứng, không ảnh hưởng đến hoạt động của môi về sau. Cũng giống như nâng mũi hoặc chỉnh sửa dáng cằm, đôi môi sau khi được tạo hình trái tim đúng chuẩn sẽ giúp khuôn mặt bạn thanh tú và cuốn hút hơn. Xem chi tiết tại đây.

Tùy theo từng đối tượng và mong muốn, các bác sĩ sẽ đưa ra cho khách hàng giải pháp thẩm mỹ thích hợp. Do vậy, bạn nên trực tiếp đến thăm khám tại viện để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 3838 8836 - 08 6652 7999 135-137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04 730 888 36 - 0902 8888 36 227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 355 4855 Facebook: www.facebook.com/thammyviendencos

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)