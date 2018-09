Sở hữu đôi mắt to tròn, cuốn hút nhờ phẫu thuật mắt to

Nhiều bạn gái có đôi mắt nhỏ thường cảm thấy thiếu tự tin trong giao tiếp, vì thế, không ít người tìm đến giải pháp phẫu thuật để cải thiện hạn chế này.

Ngày nay, nhiều người cho rằng một đôi mắt to tròn long lanh sẽ khiến họ tự tin, nổi bật và thu hút người khác phái. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu lợi thế ấy. Vài năm gần đây, phương pháp phẫu thuật mắt to không còn xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam bởi giải pháp này hiệu quả, ít tốn thời gian nghỉ dưỡng nhờ trình độ khoa học ngày càng phát triển.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo - Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc: “Phẫu thuật mắt to hiệu quả đối với trường hợp có đôi mắt nhỏ, không cân xứng với khuôn mặt hoặc sụp mi do bẩm sinh, bị chấn thương hoặc sau phẫu thuật. Chức năng mi mắt kém, tái phẫu thuật... Tuy là phẫu thuật lớn, nhưng việc chăm sóc sau phẫu thuật tương đối đơn giản, gần giống với các phẫu thuật thẩm mỹ mắt khác”.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo - chuyên sâu phẫu thuật thẩm mỹ mắt.

Quy trình phẫu thuật mắt to

Bước 1: bác sĩ sẽ đưa ra phương án mổ hợp lý sau khi thăm khám tỉ mỉ tình trạng mắt: nếp mí trên, da thừa góc mắt, mức độ sụp mi, chức năng cơ nâng mi, tình trạng mô đệm hốc mắt.

Bước 2: tiến hành đo vẽ nếp mí, đường mổ.

Bước 3: gây tê bằng kỹ thuật đặc biệt (bôi thuốc tê trước sau đó dùng kim tiêm nano của Hàn Quốc), khách hàng sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng trong suốt thời gian phẫu thuật.

Bước 4: sau khi rạch da theo đường vẽ trùng với nếp mí (không để lại sẹo), bác sĩ phẫu tích vào lớp sâu vùng mắt (cơ nâng mi trên và cơ Muller) nhẹ nhàng, tỉ mỉ và khéo léo.

Bước 5: tạo hình mắt to thông qua việc tác động vào cơ nâng mi trên và cơ Muller với chỉ chuyên biệt của Hàn Quốc. Phần này có vai trò quan trọng, đòi hỏi bác sĩ phải có nhiều kinh nghiệm, thực hiện thao tác với độ chính xác cao cũng như phải kiên nhẫn mới có thể tạo ra đôi mắt to tròn, cuốn hút.

Theo chia sẻ của nhiều chị em đã làm phẫu thuật mắt to thì phương pháp này không đáng sợ hay gây đau nhức. Thời gian phẫu thuật chỉ kéo dài 2-3 giờ. Sau đó bạn chỉ cần nằm chườm lạnh vùng mắt khoảng 15 phút là có thể tự về nhà một mình được. 12 giờ đồng hồ tiếp theo, bạn có thể giao tiếp bình thường.

Hình ảnh trước và một tuần sau mổ phẫu thuật mắt to kết hợp cấy mỡ hốc mắt sau trên khách hàng bị sụp mi bẩm sinh và lõm hốc mắt do Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo thực hiện.

Đánh giá về độ khó, Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo cho biết: “Phẫu thuật mắt to có độ khó cao nhưng không quá phức tạp đối với một bác sĩ thẩm mỹ chuyên sâu về mắt. Trong đó, bước 4 và bước 5 là 2 bước quan trọng nhất đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn vững vàng, tay nghề cao trong thao tác mổ và phải hết sức khéo léo, nhẹ nhàng, tỉ mỉ mới có thể tạo ra đôi mắt to tròn, tự nhiên và có hồn”.

Những lưu ý cần biết khi phẫu thuật mắt to

Chăm sóc mắt sau phẫu thuật cũng khá đơn giản: trong tháng đầu tiên, bạn có thể nhỏ mắt với nước mắt nhân tạo, giữ vệ sinh mắt sạch sẽ; tập nhắm mắt, mở mắt và liếc mắt theo các hướng.

Các cấu trúc ở lớp sâu vùng mắt cực mỏng đòi hỏi bác sĩ phải thao tác chuẩn xác; nhận định đúng tình trạng cụ thể của đôi mắt, thì đôi mắt sau phẫu thuật sẽ to tròn, đẹp long lanh mà không bị trợn hay phù sẹo... Ngoài ra, cơ sở phẫu thuật phải đạt mức chuyên sâu về mắt với trang thiết bị hiện đại chuyên phẫu thuật mắt to và ê kíp phụ mổ chuyên nghiệp.

Hình ảnh trước và sau một tháng sau phẫu thuật mắt to do Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo thực hiện.

Với 22 năm kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ, tham dự nhiều khóa tu nghiệp chuyên sâu tại Hàn Quốc và trên 500 ca phẫu thuật mắt to đạt kết quả tốt, Thạc sĩ Việt Hảo là một trong những bác sĩ giàu kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ mắt tại Việt Nam hiện nay.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc)