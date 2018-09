Sở hữu cằm đẹp, mũi xinh không phẫu thuật

Thẩm mỹ không phẫu thuật có sức hút đặc biệt đối với chị em vì độ an toàn và hiệu quả nhanh chóng.

Chiếc cằm nhọn, mũi cao thanh tú là yếu tố tạo nên vẻ đẹp hài hòa, quyến rũ trên gương mặt người con gái. Với sự phát triển của công nghệ thẩm mỹ, giờ đây, việc sở hữu chiếc mũi đẹp, cằm xinh nhanh chóng, an toàn là điều không khó, bạn có thể tham khảo phương pháp nâng mũi, độn cằm không phẫu thuật.

Cằm xinh với Restylane Perlane

Độn cằm không phẫu thuật là phương pháp độn cằm được thực hiện bằng cách tiêm chất làm đầy để chỉnh hình chiếc cằm thon gọn, phù hợp với khuôn mặt. Restylane là một chất làm đầy nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Điển, được sử dụng nhiều trong điều trị thẩm mỹ vùng mặt mà không cần phẫu thuật.

Chiếc cằm nhọn cùng một sống mũi cao, thanh tú khiến khuôn mặt bạn nổi bật.

Restylane được đánh giá an toàn bởi cấu tạo từ loại Axit Hyaluronic có trong chính cơ thể người, tạo nên sự tương thích sinh học và đã được thử nghiệm trong các nghiên cứu lâm sàng. Đây là chất làm đầy được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chứng nhận và khối cộng đồng châu Âu cấp chứng nhận tiêu thụ tự do và an toàn.

Trong đó, Restylane Perlane hay còn gọi là Restylane hạt to với độ đậm đặc cao hơn gấp 10 lần loại Restylane thông thường, đặc biệt hiệu quả trong việc tạo dáng, chỉnh sửa thẩm mỹ vùng cằm, mũi giúp khuôn mặt thon gọn và hài hòa hơn.

Ưu điểm của độn cằm không phẫu thuật: là phương pháp làm đẹp nhanh chóng, không đau, không sưng, không để lại sẹo; không mất thời gian nghỉ dưỡng; khắc phục được những rủi ro, biến chứng nguy hiểm của các phương phẫu thuật gọt cằm, độn cằm bằng silicon. Phương pháp này dành cho những người có cơ địa nhạy cảm hoặc có tâm lý sợ phẫu thuật. Chi phí thực hiện tiêm độn cằm từ 4 triệu đồng đến 7 triệu đồng

Mũi đẹp chỉ sau 10 phút

Tương tự như kỹ thuật tiêm độn cằm, Restylane Perlane cũng được ứng dụng rộng rãi trong việc tạo dáng chiếc mũi đẹp mà không cần phẫu thuật, thời gian thực hiện nhanh chóng trong vòng 10 phút, mũi đẹp sau khi làm mà không cần nghỉ dưỡng, không sưng, không chảy máu. Vì thế, phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc tạo dáng nâng cao sống mũi phù hợp cho những người không thích phẫu thuật.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi tiêm nâng mũi không phẫu thuật.

Chất làm đầy tạo hình dáng mũi cao, cằm nhọn duy trì trong thời gian 18 tháng, có trường hợp sẽ duy trì được lâu hơn tùy theo cơ địa từng người. Chi phí thực hiện nâng mũi không phẫu thuật khoảng 4 triệu đồng đến 7 triệu đồng.

(Nguồn: Milan Clinic & Spa)