Snooki chia sẻ bí kíp giảm 19 kg sau sinh

Việc tích cực cho con bú kết hợp chế độ ăn kiêng 1.300 calo/ ngày và tập thể dục đều đặn giúp 'người đẹp chân ngắn' giảm béo khoa học, lành mạnh.

Sau khi sinh con trai đầu lòng Lorenzo, Snooki (tên thật Nicole Elizabeth Polizzi) rất không hài lòng về thân hình thừa cân nặng nề. Đặc biệt, với chiều cao khiêm tốn 1m42, nữ diễn viên The Three Stooges càng cảm thấy tự ti với vóc dáng thấp bé, béo tròn của mình. Do tính chất công việc thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng nên ngôi sao đã hạ quyết tâm ép cân bằng mọi giá và kết quả là cô đã giảm được 19 kg.

Chia sẻ trên tờ Us Weekly, Snooki cho hay, chìa khóa để cô đạt được mục tiêu giảm béo ấn tượng như vậy là kết hợp chế độ ăn kiêng lành mạnh và kế hoạch tập luyện đều đặn. Nói về phương pháp kiêng khem, cô nhấn mạnh: "Nếu muốn cơ thể nặng 70 hay 80 kg, bạn có thể tiêu thụ 1.600 calo mỗi ngày. Còn tôi, tôi chỉ nạp 1.300 calo/ ngày nhằm giúp cơ thể xuống cân khoa học".

So với lúc mới sinh nở, thân thình Snooki nuột nà hơn hẳn sau khi đã giảm 19 kg (phải).

Sau khi sinh nở hai tháng, cô đã giảm được 9 cân chỉ nhờ việc cho con bú liên tục. Sau đó, nữ diễn viên bắt đầu làm quen với chế độ ăn kiêng 1.300 calo một ngày. Để làm được điều này, cô phải tính toán tỉ mỉ và lên thực đơn sẵn cho mỗi bữa ăn nhằm đảm bảo lượng calo luôn dưới mức 1.300. Món ăn yêu thích hàng ngày của cô là bánh mỳ kẹp thịt với rau diếp, gà luộc (hoặc nướng) và dâu tây. Ngoài ra, cô còn cố gắng uống nhiều nước, hạn chế những thực phẩm nhiều chất béo, carbs để thúc đẩy quá trình giảm cân.

Mỗi tuần, ngôi sao đều đặn tới phòng tập gym 4 ngày. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên thể hình Anthony Michael, Snooki đốt cháy mỡ thừa bằng các bài tập như cardio, chạy bộ trên máy, chơi quyền Anh...

Sau một thời gian ăn kiêng kết hợp chăm chỉ tập thể dục, cô đã xuống được 10 kg và lấy lại vóc dáng gọn gàng, săn chắc thời con gái. Như vậy, Snooki đã giảm được tổng cộng 19 cân nhờ cho con bú và áp dụng phương pháp kiêng khem. Cô tâm sự: "Trong ba tháng cuối của thai kỳ, tôi đã ăn uống mất kiểm soát nên thời gian sau sinh phải tập luyện khá vất vả. Tuy nhiên, tôi không hề bị mệt mỏi mà còn cảm thấy rất sung sức, tràn trề năng lượng bởi tập thể dục nhiều sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn đến bất ngờ".

Lê Hằng