Senta Medi ưu đãi dịch vụ làm đẹp

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Senta Medi ưu đãi lên đến 40% các dịch vụ chăm sóc và điều trị da chuyên nghiệp.

Version 5 là công nghệ tiêu chuẩn vàng năm 2012 (trên tạp chí Profestional), được giải thưởng Tin và Dùng 2012-2013 cho dịch vụ triệt lông thẩm mỹ yêu thích nhất. Nhân ngày 20/10, dịch vụ này đang được áp dụng chương trình giảm giá đến 40% cho khách hàng.

Elight Version 5 - triệt sạch lông, làm đẹp da, điều trị viêm chân lông.

Version 5 được ứng dụng tại hơn 300 spa y tế hạng sang trên thế giới, bởi tính an toàn hiệu quả với nhiều tình trạng da, màu da, loại lông khác nhau. Là công nghệ ứng dụng sóng RF lưỡng cực trong điều trị, ngoài chức năng triệt sạch lông, version 5 còn mang lại cho khách hàng làn da săn chắc và mịn màng hơn, đặc biệt là chức năng điều trị viêm nang lông hữu ích vào mùa thu đông.

Mùa thu là thời điểm làn da cần tăng cường vitamin C, oxy tinh khiết và các dưỡng chất khác để phục hồi độ ẩm, lưu giữ tuổi thanh xuân cho làn da.

Dịch vụ trẻ hóa và làm sáng da bằng vitamin C Organic đang được sử dụng như một liệu pháp tối ưu để làm sáng và tăng cường sức đề kháng cho da. Với công thức đặc biêt, Hyaluronic Acid và vitamin C tự nhiên có tác dụng hỗ trơ quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ cấu trúc da, cung cấp chất chống gốc tự do và duy trì độ ẩm, tăng cường độ đàn hồi và trẻ hóa làn da.

Một trị liệu 6-10 lần sẽ tăng cường sức sống cũng như tạo vẻ tươi trẻ rạng ngời cho làn da, đặc biệt phù hơp với da xanh xao, kém sức sống và mất nước. Hiện, Senta Medi áp dụng mua 6 lần tặng 4 lần khi khách hàng chăm sóc và nuôi dưỡng làn da.

Oxy nguyên chất phục hồi da khô sạm, tái cấu trúc săn chắc, mịn màng.

Nếu da có dấu hiệu khô nẻ, đó là lúc cần cung cấp đầy đủ oxy để kích thích sản sinh collagen và elastin để tái tạo độ ẩm, gia tăng tính đàn hồi và độ săn chắc của làn da . Sau khi tiếp đầy đủ oxy cho làn da, hệ thống intraceuticals nhẹ nhàng phun các dưỡng chất vitamin A, C, D và tinh chất trà xanh lên da rồi nhẹ nhàng đẩy sâu dưỡng chất vào da. Làn da mượt mà ngay sau trị liệu và làn da sẽ tiếp tục đẹp lên sau đó.

Còn nếu bạn đang băn khoăn vì làn da xám xịt hay những đốm tàn nhang trên gương mặt, lựa chọn cho bạn là dịch vụ trắng sáng thanh xuân để nhanh chóng đẩy lùi vết nám, làm sáng làn da.

Riêng với những khách hàng viêm chân lông, các dịch vụ thanh tẩy, thải độc, đánh bóng cơ thể cũng được ưu đãi lớn tới 35%. Ngoài ra, dịch vụ chữa mụn trứng cá, sẹo lõm do trứng cá, vết thâm nám, tàn nhang, đồi mồi cũng được ưu đãi.

Thông tin chi tiết về dịch vụ, liên hệ: Spa y tế công nghệ cao Senta Medi (Thương hiệu vàng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2012; Thương hiệu thẩm mỹ uy tín Tin và Dùng 2011-2012 do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn). Số 2, ngõ 52 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 37227555 - 37227554. Website: http://senta.com.vn.

Fanpage: https://www.facebook.com/Senta.com.vn?ref=hl.

Email: info@senta.com.vn.

YM: senta_medi.

Minh Thảo