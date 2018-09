Selective All In One bảo vệ tóc mùa hè

Tóc dễ bị tổn thương do nắng nóng, khói bụi và thuốc nhuộm nếu không có phương pháp chăm sóc phù hợp.

Sau những chuyến đi phượt, dã ngoại, tắm biển, nhiều bạn nhận ra mái tóc trở nên khô xơ, có dấu hiệu chẻ ngọn, dần mất đi sức sống dưới tác động của ánh nắng mặt trời, nước hồ bơi, nước biển. Những cách chăm sóc thông thường khó khôi phục lại được vẻ đẹp cho tóc.

Sử dụng dòng sản phẩm Selective All In One giúp cấp cứu kịp thời cho mái tóc xỉn màu và ủ rũ. Đây là sản phẩm hội tụ nhiều tính năng, bảo vệ tóc khỏi các tác nhân có hại khói bụi, tia UV từ ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao của máy sấy, hóa chất; tập trung chữa trị các vấn đề hư tổn như tóc khô, chẻ ngọn; làm dày, dưỡng ẩm và giúp tóc mềm mượt.

Sản phẩm thuộc nhãn hàng Selective của tập đoàn TricoBiotos, Italy.

Dòng sản phẩm này thích hợp sử dụng trong mùa hè, trước khi ra nắng, hay cho các chuyến du lịch; sử dụng trong và sau khi làm tóc bằng hóa chất, giúp hạn chế hư tổn, phục hồi và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn. Selective All In One - mặt nạ xịt kết hợp 15 lợi ích khác nhau trong một sản phẩm, làm đẹp, chăm sóc tóc và là bí quyết "bỏ túi" của nhiều chị em.

Chào mừng mùa hè, Selective cho ra mắt các túi quà hè xinh xắn với các bộ sản phẩm đặc trị tóc rụng, bộ phục hồi tóc khô, tóc chẻ ngọn.

15 tính năng của sản phẩm bao gồm: phục hồi hư tổn; ngăn ngừa chẻ ngọn; nuôi dưỡng tóc khỏe hơn; dưỡng ẩm hiệu quả, đặc biệt cho tóc khô; bảo vệ tóc khỏi tia UV độc hại; giảm thưa và làm dày mái tóc; tạo độ bồng, không gây nặng tóc; dưỡng tóc mà không làm rụng tóc; chống rối cho tóc, dễ chải với lược; làm mềm mượt sợi tóc; trơn nhẵn biểu bì tóc; giảm tóc xoăn cứng, tóc sâu; bảo vệ tóc khỏi nhiệt độ cao của nắng, máy là, máy sấy; giữ nếp lâu hơn; làm bóng tóc, giúp tóc khỏe mạnh.

