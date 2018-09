SCC giới thiệu dòng nước hoa mới Miss Saigon The Essence

Sản phẩm chắt lọc từ các nguyên liệu cao cấp để tạo mùi hương đặc trưng, khiến các cô gái muốn có trong bộ sưu tập nước hoa của mình.

Tháng 6 vừa qua, Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) với thương hiệu nước hoa Miss Saigon quyết định hợp tác cùng Firmenich và Centdegres giới thiệu trải nghiệm thực tế về phát triển mùi hương nước hoa cao cấp với chủ đề “Notes of Mekong” (những mùi hương của vùng Mekong). Sự kiện diễn ra tại Triển lãm quốc tế mỹ phẩm và làm đẹp "Mekong Beauty Show 2017" tại SECC, quận 7 (TP HCM).

Khu vực trải nghiệm các nguyên liệu và mùi hương "Notes of Mekong".

Khách tham quan triển lãm có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm bộ sưu tập nước hoa “Notes of Mekong” do SCC đặt riêng Firmenich - nhà chế tác nước hoa cao cấp thế giới tạo ra từ 9 nguyên liệu đặc trưng của vùng đồng bằng sông Mekong gồm: mango (xoài), sticky rice (gạo nếp), thai basil (húng quế), beer (bia), lotus & peony (hoa sen và hoa mẫu đơn), incense (nhang), mai flower (hoa mai), talc (bánh hủ tíu), kumquat (quả kim quất).

Bộ sưu tập “Notes of Mekong” có 3 mùi: Mekong the Triangle (tam giác Mekong: Việt Nam - Lào - Campuchia) dành cho nam; Mekong The Source (suối nguồn Mekong); Mekong Delta (đồng bằng sông Mekong) dành cho nữ.

Mekong The Source: như làn nước từ đầu nguồn trong lành, tinh khiết không lẫn tạp chất.

Mekong the Delta: hương thơm hoa sen kết hợp cùng hoa mẫu đơn như đưa ta về thời trẻ thơ êm đềm trong không khí thoang thoảng của mùi gạo nếp thơm và xoài chín vụ - hương thơm đặc trưng của vùng đồng bằng sông Mekong.

Mekong the Triangle: là mùi hương duy nhất dành cho nam trong bộ 3, gợi đến những cánh rừng bạt ngàn nối liền 3 nước Đông Dương. Không có trầm hay gia vị nồng đặc trưng, mùi hương nước hoa nam đem lại sự khoan thai như bia hay thoang thoảng ấm nhẹ của nhang.

Khách nước ngoài trải nghiệm nước hoa Miss Saigon The Essence.

Cũng trong sự kiện này, SCC giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm nước hoa cao cấp mới - Miss Saigon The Essence.

Miss Saigon The Essence là phiên bản mới được cải tiến từ dòng nước hoa Miss Saigon Elegance truyền thống. Sản phẩm như sự tiếp nối để khám phá vẻ đẹp của người con gái Sài Gòn hiện tại, nắm bắt xu hướng phát triển của thời đại và tự tin bước ra cùng thế giới.

SCC cùng Firmenich và Centdegres mất gần 3 năm để phát triển Miss Saigon - The Essence, từ việc chắt lọc các nguyên liệu cao cấp để tạo mùi hương đặc trưng cho đến từng chi tiết nhỏ nhất trong thiết kế chai nhằm thể hiện đầy đủ tinh thần sản phẩm. Nhà sản xuất kỳ vọng dòng nước hoa mới này có thể khiến mọi cô gái muốn có bộ sưu tập mùi hương cao cấp của mình.

Bà Lý Nguyễn Lan Phương - Tổng giám đốc SCC - cho biết: “Nước hoa không chỉ là nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi phối hợp với đối tác quốc tế trong ngành công nghiệp nước hoa là Firmenich và Centdegre, nhằm mang đến cho khách hàng tham gia 'Mekong Beauty Show 2017' trải nghiệm thực tế dòng sản phẩm nước hoa cao cấp của công ty".

Gian hàng nước hoa Miss Việt Nam tại triển lãm.

Ngoài ra, SCC có khu vực trưng bày toàn bộ dòng nước hoa đã sản xuất suốt 30 năm qua. Các sản phẩm này đáp ứng mọi lứa tuổi và sở thích của người dùng như: Fantasy Cindy (để bạn gái trẻ sử dụng hàng ngày); Aromalink (dành cho bạn gái yêu thích nước hoa thiên nhiên); De Andre phù hợp với những cô nàng cá tính, sang trọng; Miss Saigon và Miss Việt Nam đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt truyền thống, lúc ngọt ngào, êm dịu; lúc trẻ trung, sâu lắng… Tất cả đều được thể hiện với phong cách bài trí mới lạ, độc đáo, giúp khách tham quan có thể trải nghiệm về thị giác và khứu giác chân thực và sống động.

Nước hoa Miss Việt Nam.

Với chặng đường phát triển hơn 30 năm và luôn ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và tôn vinh vinh vẻ đẹp Việt, SCC hy vọng sẽ có thể truyền cảm hứng và khuyến khích phụ nữ thăng hoa trong cuộc sống, bộc lộ cá tính và đánh dấu cái tôi cá nhân của mình. Xem chi tiết tại đây.

(Nguồn: SCC)