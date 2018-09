Sau sinh 9 tháng mới nên thu gọn thành bụng

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc trung tâm y khoa thẩm mỹ Hồng Anh cho biết, phẫu thuật sẽ không ảnh hưởng đến việc nuôi con, nhưng phải dùng các loại thuốc không ảnh hưởng đến sữa mẹ.

Làm thế nào để vòng bụng nhanh chóng thon gọn mà vẫn đảm bảo đủ sức khỏe nuôi con, đủ sữa cho bé bú là vấn đề được nhiều chị em quan tâm trong 2 giờ diễn ra buổi Tư vấn trực tuyến "Thu gọn thành bụng sau sinh".

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc trung tâm y khoa thẩm mỹ Hồng Anh khẳng định, thời điểm thực hiện thu gọn thành bụng tốt nhất là khoảng 9 tháng sau sinh. Vấn đề phẫu thuật sẽ không ảnh hưởng đến việc nuôi con, nhưng sau đó phải dùng các loại thuốc không ảnh hưởng đến sữa mẹ. Tuy nhiên, nếu còn nuôi con bằng sữa mẹ thì nên để đến khi dứt sữa hẳn hãy tìm đến các phương pháp thu gọn thành bụng. Sau thu gọn thành bụng phải dành khoảng thời gian 7-10 ngày để nghỉ ngơi.

Dưới đây là phần tư vấn của Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Anh.

- Mỡ thừa là gì bác sĩ? Nếu tôi có mỡ thừa ở vùng bụng nhiều thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe? (Thủy, 20 tuổi, TP HCM)

Chào bạn,

Mỡ là tổ chức dưới da, vì bất kỳ nguyên nhân (béo phì, sau sinh...) làm cho lớp mỡ này phát triển quá mức (phì đại). Về góc độ thẩm mỹ thì tình trạng này được gọi là mỡ thừa. Ở tuổi 20 như bạn, mỡ thừa hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bạn cảm thấy đủ tự tin về mặt thẩm mỹ.

- Tại sao vùng bụng lại là vùng nhanh phì nhiêu mà lại khó giảm cân bác sĩ? (Linh Đan, 27 tuổi)

Chào em,

Vùng bụng nhanh phì nhiêu vì mỡ vùng thành bụng (vùng tĩnh) nên lớp mỡ vùng này ít được tác động bởi các yếu tố cơ học (đi lại, sinh hoạt...). Xét về yếu tố giải phẫu học của con người thì mỡ vùng bụng có hai lớp, mà ở lớp dưới rất dễ phát triển khi có điều kiện thuận lợi như ăn nhiều hoặc thai kỳ. Vùng này sẽ khó giảm được mỡ thừa nếu bạn vận động không đúng phương pháp hoặc lười vận động.

- Bạn em có sử dụng thuốc chống rạn da và dầu dừa để thoa bụng chữa rạn da rất hiệu quả. Em cũng làm như bạn nhưng không thành công vì da bị nứt nhiều. Xin bác sĩ tư vấn giúp em cách điều trị ạ. (Hồ Thị Kim Chi, 31 tuổi, 13/25 Trần Kế Xương,Phường 3, Quận Bình Thạnh)

Chào Chi,

Theo tôi, đến nay chưa ghi nhận được bất kỳ loại thuốc rạn da nào hiệu quả 100%. Nếu bạn của em chữa rạn da hiệu quả, còn em thì không, điều này có thể do cơ địa mỗi người.

Thực ra để điều trị rạn nứt da bằng nội khoa rất khó hiệu quả. Em có thể cố gắng tập cho các cơ vùng bụng, ủ ấm vùng da bụng 2-3 lần trong tuần. Còn nếu tình trạng không cải thiện thì em nên tìm đến các biện pháp can thiệp bằng ngoại khoa.

- Tôi đã trải qua 2 lần sinh (sinh thường), cháu 2 hiện giờ được 2 tuổi, 5 tháng. Tôi cao 1,58m, năng 53kg, tôi thấy bụng của tôi bị sổ nhiều. Bác sĩ cho tôi hỏi tôi phải làm để bụng nhỏ và không còn sổ nữa. Nếu tập thể dục thì tập theo phương pháp nào vì tôi bị phình đĩa đệm? Hiện tại tôi không áp dụng phương pháp tập thể dục nào, hy vọng bác sĩ cho tôi lời khuyên tốt nhất. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Mai, 32 tuổi, Gia khánh, Bình xuyên, Vĩnh Phúc)

Chào bạn,

Tôi nghĩ, với chiều cao và cân nặng của bạn thì cũng không gọi là thừa cân. Thường mỗi lần sau sinh, lớp cân cơ thành bụng sẽ bị giãn. Nên bạn sẽ có cảm giác bụng bị sổ. Với tình trạng phình đĩa đệm, biện pháp tập tốt nhất để có được bụng nhỏ mà không ảnh hưởng đến cột sống thì bạn nên tìm đến các bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu để có giải pháp thích hợp nhất.

- Em bị béo bụng nhiều nhất ở hai phần lườn, phải làm cách nào để giảm ạ? (Ngọc Diễm, 36 tuổi, Hà Nội)

Chào Diễm,

Bếu béo bụng ở hai phần lườn thì em nên đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ để tìm cách tập phù hợp nhất nhé!

- Tôi sinh em bé được 4 tháng. Tôi không có nịch bụng sau sinh nên bụng to quá. Bác sĩ chỉ cách để bụng nhỏ lại mà đơn giản dễ làm không ạ? (tằng thúy hằng, 24 tuổi, so 17 duong 53a khu pho 8 phuong tân tạo thanh pho HO CHI MINH)

Chào bạn,

Người phụ nữ khi mang thai thì lớp cân cơ sẽ giãn ra nên sau sinh lớp cân cơ này sẽ co hồi lại theo thời gian (tất nhiên không dễ và không thể co lại như ban đầu). Nếu bạn chăm luyện tập đúng cách để lớp cơ bụng săn chắc lại thì bụng của bạn sẽ nhỏ lại. Tốt hơn bạn nên đều đặn đến trung tâm thẩm mỹ mỗi ngày để cải thiện tình trạng bụng to sau sinh.

- Tôi sinh con được 6 tháng rồi mà bụng vẫn bị nhiều mỡ lèo nhèo, có tập tành nhưng không cải thiện được mấy. Liệu tôi có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không vì cơ địa tôi cũng khó gầy? Hiện tại tôi ở mức 65kg trong khi chỉ cao 1m55. Cảm ơn bác sĩ. (Tuyết Tuyết, 25 tuổi, Hà Nội)

Chào bạn,

Theo chỉ số BMI, cân nặng và chiều cao của bạn ở mức 27, nên có dấu hiệu thừa cân. Bạn có tập thể dục nhưng tự tập hay tập ở trung tâm, có thường xuyên và đúng phương pháp không là điều mà tôi muốn biết. Nếu bạn muốn tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ thì theo tôi nên để khoảng 9 tháng sau sinh nhé.

- Cháu sắp sinh em bé, đã tăng hơn 20 kg, chỉ sợ sau sinh không giảm được. Bác sĩ tư vấn giúp cháu nên bắt đầu giảm cân từ lúc nào? (Lan Hương, 27 tuổi, Gò Vấp, TPHCM)

Chào Hương,

Cháu sắp sinh em bé, đã tăng hơn 20 kg là nỗi lo chung của nhiều chị em. Tuy nhiên tăng cân trong quá trình mang thai là điều hiển nhiên và hợp lý.

Sau sinh xong em bé, em đã tự động giảm được khoảng 5 kg (gồm em bé và nước ối). Cho nên, phần còn lại tùy thuộc vào bản thân em. Theo tôi, em có thể thực hiện chế độ giảm cân (chế độ ăn và tập thể dục) ngay khi có thể là tốt nhất (nhưng tùy theo sức khỏe của bản thân em ở thời điểm đó như thế nào).

- Xin bác sĩ cho lời khuyên với những chị em làm việc văn phòng phải ngồi nhiều cần vận động và ăn uống như nào để hạn chế tình trạng tích mỡ bụng? (Hà Nguyên, 26 tuổi)

Chào em,

Như tôi đã chia sẻ, vùng thành bụng là vùng tĩnh; còn lớp mỡ vùng vụng là lớp mỡ đọng nên công việc văn phòng rất dễ dẫn đến vòng 2 không như ý.

Em nên tìm hiểu những kiến thức về dinh dưỡng, tránh tăng cân béo phì. Còn chuyện vận động thì tốt nhất em nên đi bộ nhanh vào buổi sáng hoặc tối, nếu có điều kiện đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ để rèn luyện sức khỏe.

- Dạ thưa bác sĩ, cho em hỏi em đã sanh 2 lần nhưng khi tập thể dục vào buổi sáng cộng thêm kiêng ăn, giảm hẳn tinh bộ, đường và nhịn vào chiều tối thì thành bụng em gọn gàng nhưng vẫn nhão, chảy xệ. Và khi em chuyển tập thể dục vào buổi chiều nhưng vẫn kiêng ăn như buổi sáng thì bụng to ra rất nhiều, bác sĩ có thể cho em biết vì sao lại như thế? (nguyen thanh my, 34 tuổi, 197/thuận điền/an hiệp/bến tre)

Chào em,

Em đang thực hiện chế độ ăn kiêng và tập thể dục tương đối hợp lý (tập thể dục vào buổi sáng cộng thêm kiêng ăn, giảm hẳn tinh bộ, đường và nhịn vào chiều tối), nên thành bụng em gọn gàng. Còn vấn đề vẫn nhão và chảy xệ thì đây là hệ quả của sau hai lần sinh vì gây giãn các lớp cân cơ ở thành bụng.

Còn khi em chuyển tập thể dục vào buổi chiều, nhưng vẫn kiêng ăn như buổi sáng thì bụng to ra rất nhiều cũng có thể nguyên nhân do em có ăn vào buổi tối, nhất là sau khi vận động. Vì vậy, tôi nghĩ, phụ nữ nên hạn chế ăn đêm vì đây là thời điểm năng lượng tích tụ, dễ gây nên tình trạng thừa cân.

- Em thì chưa có con, nhưng bụng em mỡ nhiều. Vậy em xin hỏi bác sĩ là giờ hút mở bụng hay là thu gọn lại thành bụng? (Tuyết Mai, 25 tuổi, 75 trần văn dư , phường 12 , quận tân bình)

Chào em,

Em chưa có con mà bụng mỡ nhiều thì nên xem lại chế độ ăn kiêng của bản thân và thường xuyên rèn luyện vận động đúng phương pháp. Còn vấn đề hút mỡ bụng hay thu gọn thành bụng ở thời điểm này là chưa phù hợp.

- Bác sĩ cho hỏi thời điểm thực hiện phẫu thuật thu gọn thành bụng tốt nhất là bao nhiêu lâu sau sinh? Việc phẫu thuật có thể có những ảnh hưởng như thế nào đến việc nuôi con bằng sữa mẹ? Tổng thời gian điều trị bao lâu và chi phí như thế nào ạ?

Cám ơn bác sĩ. (Thu Uyên, 34 tuổi, Hà Nội)

Chào em,

Thời điểm thực hiện thu gọn thành bụng tốt nhất là khoảng 9 tháng sau sinh, em nhé. Vấn đề phẫu thuật sẽ không ảnh hưởng đến việc nuôi con, nhưng sau đó thì phải dùng các loại thuốc không ảnh hưởng đến sữa mẹ. Tuy nhiên, nếu em còn nuôi con bằng sữa mẹ thì nên để đến khi dứt sữa hẳn hãy tìm đến các phương pháp thu gọn thành bụng.

Sau thu gọn, em nên dành khoảng thời gian 7-10 ngày để nghỉ ngơi. Vấn đề chi phí tùy thuộc vào mỗi cơ sở mà em điều trị.

- Em đã sinh mổ 2 cháu. Mặc quần gen bụng mà không tập thể dục có thể giảm được vòng 2 không ạ? Vì em không có thời gian tập thể dục, mà lại phải ngồi nhiều. (Thuy, 31 tuổi, Bình xuyên- Vĩnh Phúc)

Chào em,

Quá trình mang thai làm cho các lớp cân cơ thành bụng giãn ra. Sau khi sinh (kể cả sinh thường hay mổ) lớp cân cơ sẽ co hồi lại một phần, nên để có được vòng hai như mong muốn thì em phải tạo ra thời gian để tập thể dục, vận động.

Mặc quần gen bụng mà không tập thể dục thì hiệu quả giảm vòng 2 là rất khó.

- Tôi ở Canada, Tết này có về Việt Nam chơi và dự định làm mũi cùng nâng cấp vòng hai quá khổ. Xin bác sĩ tư vấn về thời gian làm đẹp, tôi chỉ có khoảng 20 ngày ở Việt Nam thì có thực hiện được không? (Nguyễn Minh Thủy, 42 tuổi, Canada)

Chào em,

Nếu dịp Tết này em chỉ có khoảng 20 ngày ở Việt Nam thì nên dành 10 ngày đón Tết cổ truyền, 10 ngày để thực hiện ý định làm mũi và nâng cấp vòng hai quá khổ nhé!

- Tôi đã lập gia đình và sinh con nay con tôi gần 4 tuổi bụng tôi bị rạn không còn đen, nhưng nhìn rất mất thẩm mỹ. Tôi không béo lắm nhưng bụng thì như người già. Tôi không thấy tự tin để mặc đồ bơi. Xin bác sĩ cho biết tôi có thể làm gì để thay đổi, chi phí bao nhiêu và ở đâu thực hiện. (trần thị yến, 33 tuổi, 12A đường 7, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức)

Chào bạn,

Tôi rất thông cảm về tình trạng da bụng của bạn, nhưng đây là kết quả rất tốt vì đã có được những đứa con khỏe mạnh thì da bụng quá xấu như người già chỉ là chuyện vặt. Đúng như em đã nói, với tình trạng rạn - nhão da quá mức thì việc mặc đồ bơi có thể dẫn đến thiếu tự tin. Vì tình trạng rạn da là một hệ quả của quá trình cơ học, nên hiện nay chưa có một loại thuốc nào để giúp da co hồi lại như ban đầu.

Vì vậy, tình trạng rạn da của bạn cần được giải quyết bằng biện pháp cơ học để loại bỏ nó. Bạn nên tìm đến các cơ sở phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ có uy tín để được tư vấn phương pháp điều trị cụ thể cho bạn.

- Tôi sinh mổ. Nay bé được 20 tháng. Khi bé còn bú mẹ thì bụng tôi rất gọn, nhưng khi bé không bú mẹ nữa thì tôi bị mập bụng, hông và đùi. Vậy tôi có thể tập những bài tập thể dục mạnh để giảm cân không? Có ảnh hưởng đến vết mổ không? (Thịnh, 34 tuổi, TpHCM)

Chào bạn,

Bạn sinh mổ hơn 20 tháng. Khi bé còn bú mẹ thì bụng của bạn rất gọn, nhưng khi bé không bú mẹ nữa thì bị mập bụng, hông và đùi. Tình trạng này có lẽ sau khi cai sữa, bạn cảm thấy thoải mái và tự thưởng cho mình chế độ ăn quá đầy đủ chăng?. Đây là lý do khiến cho bụng, hông, đùi mập ra. Vậy thì tại sao bạn không xem lại chế độ ăn và luyện tập tích cực. Bạn nên tập thể dục càng nhiều càng tốt mà vẫn không ảnh hưởng đến vết mổ (vì vết mổ đã hơn 20 tháng).

- Em sinh mổ, nay bị sổ bụng. Bị mỡ chảy gấp nếp ở khu vực mổ. Vậy có mổ cắt mỡ được không ạ? (Y An, 36 tuổi, Hưng Yên)

Chào An,

Với tình trạng bụng như em đã mô tả, tôi không hình dung được bị mỡ chảy gấp nếp ở khu vực mổ là như thế nào nên không thể khẳng định là có mổ cắt mỡ được hay không. Vì nguyên tắc của y học là thầy thuốc phải được khám trực tiếp mới cho ra phương pháp xử lý cụ thể, nên tốt nhất em tìm đến các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để được khám, tư vấn và đưa ra phương pháp xử lý tốt nhất.

- Chào bác sĩ, em 31 tuổi sinh mổ 2 lần, lần 1 là năm 2013 sinh 1 bé gái, lần 2 là 4/2015 sinh đôi 2 bé trai cân nặng 3,2 và 3,4 kg, em cao 1m6 nặng 54kg, tuy nhiên da bụng bị chảy xệ và thành bụng cảm giác bị giãn nên phải thường xuyên sử dụng quần gen, em nên tập thể dục hay phẫu thuật, chi phí và cách phẫu thuật ra sao? (ha ha, 31 tuổi, tp hcm)

Chào bạn,

Qua mô tả về quá trình sinh nở, nhất là lần sinh đôi gần đây thì có lẽ lớp cân cơ thành bụng của em giãn nhiều; còn về chiều cao và cân nặng tương đối hợp lý, em không thuộc dạng thừa cân. Vì vậy, nếu em có cảm giác bụng chảy xệ và thành bụng bị giãn nhiều thì nên tìm đến phòng khám các bác sĩ ngoại khoa để được khám và tư vấn trước khi đến các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Vì với một thành bụng quá giãn đôi khi có thể gây nên tình trạng thoát vị tạng ra dưới da.

Mặc quần gen chỉ là một biện pháp hỗ trợ tạm thời.

- Sau phẫu thuật 1-2 ngày có đi làm lại được không? Nếu phẫu thuật và yêu cầu được gây mê tại bệnh viện thì Trung tâm Y khoa Thẩm mỹ Hồng Anh có chấp nhận không? (MiP, 40 tuổi)

Chào bạn,

Sau phẫu thuật thu gọn thành bụng, để có thể đi làm lại, sinh hoạt tương đối bình thường thì tốt nhất là khoảng 5-7 ngày. Với loại hình phẫu thuật này thì bắt buộc phải được thực hiện tại một bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cùng trang thiết bị thích hợp. Vì phải với điều kiện như vậy sẽ đảm bảo tính an toàn cho khách hàng.

- Chào bác sĩ. Con tôi được 5 tháng. Mọi người nói nếu tập thể dục và quấn nóng ngay sau sinh khoảng 1 tháng thì mỡ sẽ giảm nhanh hơn. Nếu để lâu thì khó giảm được. Tuy nhiên tôi cũng thử một số phương pháp nhưng không thấy hiệu quả chút nào. Bác sĩ tư vấn giúp tôi phương pháp nào hiệu quả hơn ạ. Xin cảm ơn (Linh Linh, 38 tuổi, Tôn Đức Thắng)

Chào bạn,

Nếu tập thể dục và quấn nóng ngay sau sinh khoảng một tháng để mỡ giảm là hợp lý, vì khi tập luyện sớm cùng với chế độ ăn khoa học sẽ sớm giúp bạn lấy lại vóc dáng vòng 2 sau sinh.

Bạn đã thử một số phương pháp nhưng không thấy hiệu quả thì nên xem lại chế độ ăn, biện pháp tập luyện... Về chế độ ăn, bạn nên tư vấn thêm ở các chuyên gia dinh dưỡng. Còn về tập thể dục thì ngoài các biện pháp can thiệp của thẩm mỹ nội khoa (Laser, sóng điện từ RF, quấn nóng), bạn nên tìm đến các chuyên gia về thể dục thẩm mỹ để được hướng dẫn cách tập phù hợp. Nếu sau một thời gian khoảng 6-9 tháng mà vòng 2 chưa được cải thiện, bạn có thể đến các chuyên gia tạo hình thẩm mỹ uy tín để được tư vấn thêm nhé!

