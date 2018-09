Sau make up, 7 cô gái lập tức biến thành con người khác

Chương trình là một phần chiến dịch của M.O.I trong việc truyền cảm hứng sống cho phái đẹp, giúp họ ý thức việc chăm chút cho bản thân để ngày càng xinh đẹp và tự tin hơn. Lâm Thành Kim - CEO của M.O.I cho biết: "Chúng tôi muốn nhìn thấy những cô gái luôn vui vẻ, xinh đẹp, tự tin và tự chủ xung quanh mình. Make Over Image là một nhiệm vụ của thương hiệu, để trở thành bước đệm thôi thúc phụ nữ luôn làm mới bản thân. Với M.O.I chỉ có phụ nữ đẹp và sẽ đẹp". Sắp tới, M.O.I sẽ tiếp tục mời những người phụ nữ, cô gái trong các lĩnh vực tham gia chiến dịch Make Over Image để cùng thương hiệu chia sẻ thông điệp tích cực đến một nửa thế giới.

Đồng hành các chuyên gia make up là dòng son của Hồ Ngọc Hà hợp tác cùng M.O.I. Người đẹp đã tạo ra 6 mẫu son đặt tên theo tựa đề của bản hit của mình. Sản phẩm của M.O.I cũng được siêu mẫu, Xuân Lan, Lilly Nguyễn, Phí Phương Anh, Hương Tràm, Linh Nga, Nguyễn Cao Kỳ Duyên... lựa chọn. Phái đẹp có thể đăng ký mua son tại đây. Liên hệ: M.O.I Cosmetics

Website: www.moicosmetics.vn

Facebook: facebook.com/moicosmetics.vn/

Hotline: 1900575729