Sao Việt chi hàng chục triệu đồng tắm trắng

Để sở hữu làn da trắng không tỳ vết, an toàn, hiệu quả lâu dài, nhiều sao Việt không ngần ngại đầu tư hàng chục triệu đồng để tắm trắng.

Làn da trắng mịn, hồng hào là ước muốn chung của đa số phụ nữ châu Á, đặc biệt với những người nổi tiếng, sở hữu làn đẹp càng trở nên quan trọng hơn. Vì thế, nhiều sao Việt không ngần ngại chi khoản tiền lớn để làm đẹp và thay da.

Trương Quỳnh Anh gặp chuyên gia để được tư vấn về cách làm trắng da.

Để nhanh chóng sở hữu nước da trắng, nhiều người đã lựa chọn cách làm trắng da siêu tốc, không an toàn. Chi phí cho dịch vụ này tiêu tốn hàng chục triệu đồng cho một liệu trình 4-6 buổi. Nhưng để duy trì làn da trắng ấy, người ta phải duy trì trị liệu đều đặn hàng tháng, khiến cho số tiền trở nên tốn kém hơn rất nhiều. Nhiều sao Việt đã thể hiện đẳng cấp và tầm hiểu biết của mình bằng việc đề cao làn da trắng hồng tự nhiên. Vì thế, họ lựa chọn phương pháp tắm trắng có nguồn nguyên liệu sạch, chiết xuất từ thiên nhiên. Đối với họ, chi phí không phải là yếu tố tiên quyết, quan trọng là phương pháp tắm trắng đó phải thật an toàn. Bởi vậy, dịch vụ đắt không có nghĩa là tốt, lựa chọn một phương pháp tắm trắng vừa hiệu quả, vừa an toàn, với mức chi phí phù hợp và tương xứng, thể hiện cách tiêu tiền thông minh của sao Việt.

Nữ ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh thừa nhận: “Khi mới vào nghề, da Quỳnh Anh cũng ngăm đen, nhưng càng ngày càng ý thức được tầm quan trọng của nhan sắc, Quỳnh Anh đã chọn tắm trắng noãn thực vật tại Khơ Thị với chi phí 38 triệu đồng một liệu trình trọn gói. Với Quỳnh Anh chi phí đó không quá đắt cũng không rẻ, điều mình quan tâm ở đây là hiệu quả và sự an toàn”.

Để cải thiện vẻ ngoại, Hari Won luôn tìm cách để duy trì làn da trắng hồng, căng mọng. Được Hoa hậu Thu Hoài tư vấn, cô đã quyết định tắm trắng noãn thực vật và nọc rắn với chi phí 38 triệu đồng cho liệu trình 10 lần, để giữ gìn nét thanh xuân căng mọng của mình.

Hoa hậu Thu Hoài tư vấn tắm trắng cho Nhã Phương (ảnh trên). Hari Won thực hiện liệu trình tắm trắng noãn (ảnh dưới).

Nữ diễn viên Nhã Phương cho biết làn da trắng trong của cô chính là kết quả của quá trình tắm trắng phôi noãn thực vật và trước đây là nhân sâm: “Sau khi ở Hàn Quốc trở về Nhã Phương quyết định chi tiền tân trang làn da của mình. Với chi phí 3,8 triệu đồng cho một lần tắm trắng, liệu trình gồm 10 lần, làn da Nhã Phương đã thực sự thay đổi. Theo Phương biết, có nhiều công nghệ tắm trắng đắt hơn, nhưng chưa chắc đã an toàn và phù hợp với da của mình”.

Theo nhận định của bác sĩ da liễu Võ Thu Sương (Viện thẩm mỹ Khơ Thị): “Cách làm trắng da tự nhiên và an toàn phải là sự bổ sung trực tiếp các dưỡng chất, vitamin cần thiết cho làn da, nuôi dưỡng từng tế bào da và giúp da trắng dần từ bên trong”. Ưu điểm của dịch vụ tắm trắng tế bào noãn là tăng sinh collagen, cải thiện thâm nám; nuôi dưỡng làn da trắng sáng từ sâu bên trong; an toàn, duy trì lâu dài làn da trắng hồng.

Quá trình lột xác và thay đổi của Trương Quỳnh Anh từ da ngăm thành trắng mịn sau khi tắm trắng noãn thực vật. Xem thêm tại đây.

