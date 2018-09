Victoria Beckham cùng 9 sao nữ thú nhận hối hận vì đã phẫu thuật thẩm mỹ

Kylie Jenner chia sẻ trong một tập của chương trình Keeping up with the Kardashians: "Tôi đã tiêm chất làm đầy môi. Trước đó tôi chưa thực sự sẵn sàng để chia sẻ chuyện này khiến mọi người nghĩ rằng tôi cố giấu giếm. Vậy nên giờ đây tôi muốn thẳng thắn thừa nhận đã đụng chạm một chút để có đôi môi dày dặn hơn nhưng đã ngay lập tức hối hận".