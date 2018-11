Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ bí quyết giảm nhanh 10 kg sau 4 tháng sinh

Chân dài tiết lộ cô không ăn kiêng trong 3 tháng đầu sau sinh mà giảm tinh bột từ tháng thứ tư kết hợp tập luyện nhẹ nhàng.

Hà Anh chia sẻ, cô tăng 12 kg trong quá trình mang thai (từ 54 lên 66 - 67 kg). Bản thân cô cảm nhận cân nặng tăng vào các vùng bụng, lưng, đùi, cánh tay và mặt. Việc kiểm soát cân nặng trong quá trình mang thai là cách nhanh nhất giúp các bà mẹ lấy lại vóc dáng sau sinh bởi tăng cân quá nhiều sẽ khiến bạn vất vả khi giảm cân. Đặc biệt, thời gian đầu nuôi con, chăm và cho con bú rất mệt và đói. Nếu ăn kiêng, bạn sẽ không còn đủ sức để chăm sóc em bé. Bác sĩ cũng không khuyến khích mẹ tăng quá nhiều cân khi mang bầu vì có thể dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe đi cùng với cân nặng như tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, cao huyết áp cũng như nguy cơ sinh mổ cao.

Kiểm soát cân nặng trong thời gian mang bầu giúp các bà mẹ dễ dàng giảm cân sau sinh.

Tháng đầu tiên sau sinh, Hà Anh áp dụng phương pháp massage phục hồi sức khỏe và massage vùng bụng nhẹ nhàng để đẩy hết sản dịch ra ngoài và giúp bụng thon thả hơn một chút. Trong hai tháng đầu tiên sau sinh, Hà Anh không ăn kiêng mà ăn theo nhu cầu, bao gồm đầy đủ các nhóm thực phẩm từ thịt, cá, trứng, tinh bột, chất xơ. Cô không ăn móng giò hay chim hầm, những món được cho là lợi sữa. Hà Anh khuyên các mẹ không nên ăn kiêng trong ba tháng đầu sau sinh vì mẹ vừa mới sinh rất mất sức, mất máu, lại phải làm quen với việc thức đêm chăm sóc em bé, tức ngực do sữa mới về hay đau đớn do vết mổ vẫn còn... Thời gian này, các bà mẹ nên ăn đủ chất và uống thêm sữa để bổ sung vitamin và dinh dưỡng cho mẹ. Bắt đầu từ tháng thứ ba, Hà Anh hạn chế tinh bột và điều chỉnh dần khẩu phần ăn. Những khi đói, Hà Anh ăn thêm hạt điều rang hoặc chuối để no bụng.

Đến tháng thứ tư, Hà Anh đã giảm được 10 kg, cân nặng còn 56 kg, nhiều hơn số cân thông thường khoảng 2 kg. Vùng bụng dưới và đùi còn một chút mỡ thừa nên cô quyết định đi tập trở lại với huấn luyện viên để cơ thể khỏe mạnh hơn và vùng bụng thon gọn hơn. Ngoài việc tập luyện, Hà Anh vẫn tiếp tục điều chỉnh khẩu phần ăn sao cho mẹ vừa đủ no, không tăng cân mà vẫn có sức chăm sóc em bé.

Ăn uống khoa học, không đặt sức ép quá nhiều lên bản thân cũng như không nên 'ăn thùng uống vại'.

Hà Anh cũng khuyên các bà mẹ không đặt sức ép quá lớn lên bản thân cũng như không nên "ăn thùng uống vại" vì nghĩ rằng mình phải ăn cho hai người. Nên ăn uống khoa học và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe của cả mẹ và em bé.