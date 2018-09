Mỹ nhân Việt chia sẻ công thức detox cho da đẹp, dáng thon

Văn Mai Hương chọn dầu dừa để detox còn Hoàng My, Hà Anh và Giang Hồng Ngọc chọn thanh lọc cơ thể bằng nước ép hoa quả.

Văn Mai Hương detox bằng dầu dừa

Văn Mai Hương chọn cách thanh lọc cơ thể bằng nước dừa, được cô thực hiện hai tháng một lần, mỗi lần hai ngày. Phương pháp này được thực hiện bằng cách hai ngày liên tục không ăn gì khác ngoài uống nước detox pha từ nước dừa và nước lọc. Tỷ lệ pha mỗi lần là 125ml nước detox với 125ml nước. Nước dừa không có hại cho dạ dày, đủ chất để cung cấp cho cơ thể mà không cần bổ sung gì khác.

Bên cạnh đó, Văn Mai Hương còn thực hiện các bài thể dục nhẹ nhàng khoảng 30 phút mỗi ngày. Cách làm này giúp cô có cơ thể khỏe mạnh, không phải kiêng khem quá nghiêm ngặt mà vẫn đẹp dáng.

Hoàng My chọn Juice Fasting

Phương pháp detox Hoàng My chọn lựa là Juice Fasting (chế độ thanh lọc bằng nước quả), tức là chỉ uống nước từ hoa quả tươi và các loại rau thay cho thực phẩm. Theo My, cô bắt đầu tìm đến detox từ lúc cảm nhận thấy cơ thể có vấn đề, đặc biệt là bàn tay không được hồng hào mà có màu vàng. Qua tìm hiểu, cô biết rằng theo đông y, nếu bàn tay một người vàng hoặc tím thì bên trong cơ thể người đó chắc chắn có nhiều độc tố.

Hoàng My sử dụng nước ép không đường làm từ các loại hoa quả: cà rốt, dưa leo, hành tây và táo New Zealand cho quá trình thanh lọc cơ thể của mình. Nhưng khác với phương pháp Juice fasting truyền thống, cô có phối hợp sử dụng nước ép với bột protein và viên xơ. Cô pha thêm một muỗng bột protein vào nước ép hoa quả đồng thời nhai sáu viên xơ trong ngày detox. Theo My, chất xơ rất quan trọng cho quá trình detox vì chỉ chất xơ mới có thể giúp tống chất thải, độc ra khỏi cơ thể mình được.

Với phương pháp này, Hoàng My thực hiện một tháng rưỡi một lần, mỗi lần một ngày. Bản thân cô tự nhận thấy, sau quá trình thanh lọc cơ thể, bàn tay của cô đã hồng hào trở lại và da dẻ tươi sáng hẳn lên. Tuy nhiên, Hoàng My cũng nhấn mạnh rằng: “Nếu detox xong rồi quay lại ăn uống thả ga và không khoa học thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ăn uống có chế độ mới là cách giữ sức khỏe và vẻ đẹp hiệu quả nhất”.

Hà Anh thực hiện Juice Detox

Cũng lựa chọn phương pháp Juice Detox như Hoàng My nhưng Hà Anh chọn thực hiện theo liệu trình với sự hướng dẫn của các chuyên gia tại Koh Samui, Thái Lan. Cô được các chuyên gia lên lịch trình để uống các hỗn hợp nước trái cây, thảo mộc và các nguyên liệu thực phẩm tự nhiên theo chế độ khoa học. Để cho cơ thể được thoải mái và thư giãn, Hà Anh vận động nhẹ như yoga, ngồi thiền và đi bộ…

Theo người đẹp, trước khi thanh lọc tức nhịn ăn hoàn toàn phải thực hiện “Pre cleanse”, nghĩa là ăn nhẹ dần bằng salad giúp cơ thể thích nghi dần với sự khắc nghiệt của việc nhịn ăn. Nếu đang ăn uống bình thường rồi bất ngờ chuyển sang detox, cơ thể có thể bị sốc vì giảm năng lượng đột ngột. Bác sĩ khuyên trước khi thanh lọc cơ thể hãy ăn nhẹ trong 2, 3 ngày.

Phần quan trọng nhất của detox là thanh lọc đường ruột (colonical cleanse). Cách này về cơ bản là dùng các dung dịch cà phê hay nước tỏi, nước ấm đưa vào cơ thể qua đường hậu môn thông qua các ống dẫn để thải độc ra ngoài.

Giang Hồng Ngọc thanh lọc bằng 4 loại nước

Giang Hồng Ngọc chia sẻ, cô rất thích uống nước hoa quả và dùng chính thức uống này để làm đẹp da và thanh lọc cơ thể. Cụ thể, bốn loại nước: bưởi, dứa, cà chua và bí đao được tôi luân phiên uống trong tuần. Nữ ca sĩ cho biết, khi muốn giảm cân, cô sẽ giảm lượng đường cho vào nước hoa quả và luôn nhớ uống khi no để không hại dạ dày.

