Kiên trì 8 nguyên tắc ăn uống, bà mẹ một con Hàn Quốc 'lột xác'

Go Yu Ra tuân thủ nguyên tắc ăn chậm, nhai kỹ và luôn theo định lượng 5 phần rau, 4 phần protein, 4 phần tinh bột và 1 phần chất béo.

Go Yu Ra, 38 tuổi, là một giám đốc thiết kế nên công việc của cô khá bận rộn, hầu như không có thời gian chăm sóc bản thân. Vì cơ địa mập mạp từ nhỏ nên sau khi sinh, cân nặng tăng chóng mặt nhưng Go Yu Ra vẫn chẳng mấy bận tâm. Phải đến khi cảm thấy vóc dáng cồng kềnh khiến cô vận động khó khăn, sức khỏe không còn tốt như trước, Go Yu Ra mới thực sự lo lắng và quyết tâm phải giảm cân.

Go Yu Ra trước và sau khi giảm cân.

Sau khi tham khảo các tài liệu giảm cân trên mạng và xin tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng, Go Yu Ra tự đặt ra cho mình 8 nguyên tắc ăn uống để cải thiện vóc dáng.

Bữa ăn 'tiêu chuẩn' của Go Yu Ra.

1. Luôn tự chuẩn bị bữa ăn, tuyệt đối không ăn đồ ăn nhanh.

2. Ăn đa dạng các nhóm thực phẩm, không loại bỏ bất cứ nhóm nào, kể cả tinh bột và chất béo.

3. Khẩu phần mỗi bữa ăn luôn gồm 5 phần rau xanh, 4 phần đạm, 4 phần tinh bột và 1 phần chất béo.

4. Luôn ăn rau xanh sơ chế (hấp hoặc luộc), không chiên, xào với dầu mỡ.

5. Hạn chế sử dụng gia vị.

6. Chọn lựa thực phẩm có nguồn gốc sạch.

7. Ăn chậm, nhai kỹ để cảm nhận được mùi vị của từng món ăn.

8. Luôn ăn trong tâm trạng vui vẻ, không bước vào bàn ăn với sự mệt mỏi, chán chường.

Go Yu Ra cho biết, cô dành hơn một năm để "đưa bản thân vào khuôn khổ". Trước đây, vì tính chất công việc nên cô thường xuyên bỏ bữa, ăn đồ ăn nhanh và luôn ăn trên bàn làm việc. Đây chính là lý do khiến cô tăng cân không kiểm soát. Hiện tại, Go Yu Ra đã từ bỏ hoàn toàn thói quen này, điều chỉnh thời gian làm việc sao cho đảm bảo không ảnh hưởng tới bữa ăn và thời gian nghỉ ngơi. Ngoài ra, nguyên tắc mấu chốt giúp Go Yu Ra giảm cân thành công chính là bước vào bữa ăn với tâm trạng vui vẻ. Cô cho rằng, các món ăn giảm cân thường khá nhạt nhẽo, không được ngon miệng và bắt mắt, vì vậy, nhiều người bước vào bữa ăn với tâm trạng chán nản, ăn cho qua bữa. Khi ăn không ngon miệng, bạn sẽ khó tiêu hóa, nhanh cảm thấy đói và dễ mệt mỏi. Việc thưởng thức bữa ăn trong tâm trạng vui vẻ sẽ giúp bạn thấy no lâu hơn, nhờ đó, hạn chế ăn vặt.

Sự thay đổi vóc dáng đáng kinh ngạc của Go Yu Ra.

Ngoài thay đổi trong chế độ ăn, Go Yu Ra còn tích cực tập luyện để giảm cân. Mỗi sáng, cô dành 30 phút tập luyện tại nhà. Các bài tập tay không và tập với tạ nhỏ. Sau 18 tháng, Go Yu Ra đã giảm được 16 kg, thân hình săn chắc, nóng bỏng không kém người mẫu.